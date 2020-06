Keskivertoihminen lukee 200–250 sanaa minuutissa. Tässä kolumnissa on 278 sanaa, joten sen lukeminen kestää noin puolitoista minuuttia.

Lopeta lukeminen nyt. Käytä aikasi siihen, että pidät minuutin ja 30 sekunnin mittaisen tauon: irrota katseesi kännykästä, tabletista tai printtilehdestä. Kastele kukat, hae lasi vettä tai katsele vaikka vain ulos ikkunasta. Ajattele, hengitä. Älä tee mitään ihmeellistä.

Maaliskuussa koronavirus vei meidät poikkeusoloihin. Isot avokonttorit autioituivat ympäri maailman, kun työntekijät pystyttivät työpisteitään kotioloihin, kuka mihinkin. HS:ää on tämän kevään aikana tehty autotallissa ja silityslaudan äärellä sekä lukuisten keittiöiden ja lastenhuoneiden kaaoksista käsin.

Muutaman sekoiluviikon jälkeen työt alkoivat lopulta sujua oikeastaan ihan kivasti. Aamuihin ja iltapäiviin vapautui aikaa – jonka saattoi käyttää joko vapaa-aikaan tai työntekoon. Samaan aikaan jotain katosi.

Työterveyslääkärit huomasivat saman. Nyt heidän puheisiinsa on uinut uusi sana: huokoistaminen. Moni työterveyden asiantuntija on ollut huolissaan siitä, että etänä työpäivät pakkautuvat tiiviiksi kuin märkä betoni. Etenkin kaltaiseni kokousmyyrät ovat ottaneet Slackin, Teamsin ja Zoomin niin luontevaksi osaksi elämää, että viikkaamme pyykit, katsastamme auton ja teemme lounasruuan näppärästi kokousluurit päässä. Se on tehokasta, mutta kaikkea muuta kuin huokoista. Pahimmillaan se johtaa etätyöapatiaan, jossa työ luikertelee sinnekin minne sen ei pitäisi.

Lähityössä työpäivien ilmarei´iästä pitivät huolen työkaverit, kahviautomaatti ja lounastauot. Koronakevät on vienyt meiltä myös ohikulkevan työkaverin vitsit ja tervehdykset. Paljon kivaa on kadonnut. Myös virtuaalikokouksissa on riskinsä. Niissä mennään usein täsmällisesti asiaan ja juostaan asialista jämptisti läpi. Ei höpöttelyä!

Pahimmillaan työpäivästä katoavat myös tauot. Sellaiset, jolloin ei tehdä mitään töitä. Ei mitään. Syödään ihan rauhassa lounas, juodaan kahvit tai puhutaan vaikka Ruusujen uudesta levystä työkaverin kanssa – peräti 10 pitkää minuuttia.

Viruksesta kun ei tiedä, etätyö saattaa jatkua vielä pitkään. Siksi huokoistamistreenit kannattaisi ottaa omallekin työlistalle.

Ja jos et jo pitänyt taukoa, tee se nyt.

Kirjoittaja on HS:n lifestyletoimituksen esimies.