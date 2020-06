Muut lehdet

Nykypäivän kolumnissa kokoomuksen Uuden­maan piirin vara­puheen­johtaja ja kyber­turvallisuus­asian­tuntija Jarno Limnéll kyseen­alaistaa usein esitetyn väitteen, että politiikka olisi nykyisin rikki.

”Ymmärrän turhautumisen, mutta en allekirjoita näkemystä politiikan rikkoutumisesta. Ennemmin kyse on siitä, että poliitikot alkoivat viime vuosikymmenellä keskittyä enemmän brändinrakentamiseen ja nokitteluun kuin yhteistyöhön.”

”Populistipoliitikot niin oikealla kuin vasemmalla ajavat nykyään vain yhtä asiaa: muiden oikeuksien rajoituksia. Ainoa vaalilupaus on jonkun muun hyvinvoinnin kurjistaminen. – – Molemmat ääripäät haluavat rajoittaa sitä, minkälaisia kahdenvälisiä sopimuksia aikuiset ihmiset saavat keskenään tehdä.”

”Populistista oikeistoa kiinnostaa lähinnä, kuka maahan saa tulla ja kenen kanssa mennä naimisiin. Populistista vasemmistoa puolestaan kiinnostaa, millä ehdoilla yksi saa toiselle työtään tarjota ja minkälaisella kulkuneuvolla liikkua.”

”Populistiset identiteettipolitiikkaa ajavat puolueet ovat koronakriisin myötä menettäneet kannatustaan nyt ensimmäistä kertaa. Olisi kuitenkin liian helppo analyysi sanoa, että nämä puolueet ratsastivat ’ensimmäisen maailman ongelmilla’, jotka nyt tuntuvat toissijaisilta.”

”Kysymys on enemmänkin siitä, että virus on saanut meidät perimmäisten kysymysten äärelle: Mitä on hyvä elämä? Miten tämä nopeasti muuttuva epävarmuus vaikuttaa minun ja läheisteni hyvinvointiin?”

Suomen Kuvalehden kolumnissa toimittaja Anna-Lena Laurén vertailee Venäjää ja Ruotsia korona­virus­kriisin hoidossa.

”Ruotsilla oli kaikki edellytykset pärjätä koronataistelussa, mutta se näyttää kompastuneen siihen, että luottamus viranomaisiin ja asiantuntijoihin oli liian suuri. Venäjällä ei ollut käytännössä edellytyksiä pärjätä, koska sen hallinto on liian heikko ja alueet liian köyhiä ja korruptoituneita.”

”Käsitys, että autoritaarisilla mailla olisi paremmat edellytykset koronataistelussa, on siis väärä. Mutta ajatus, että demokratia ei voi tehdä virheitä, on yhtä lailla virheellinen.”

”Olen melko varma, ettei Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell koskaan tunnusta tehneensä virhettä. Hänen koronastrategiastaan on tullut arvovaltakysymys ei pelkästään hänelle itselleen vaan koko hallitukselle sekä monille ruotsalaisille henkilökohtaisesti.”

”Venäjällä johtajien ei tarvitse tunnustaa virheitään. Vaalit eivät ole oikeita vaaleja, ja johtajat tietävät joka tapauksessa pysyvänsä vallassa.

”Mutta Putinille mielipidemittaukset ovat tärkeitä ja nyt suosio on selvästi laskemassa. Putin yrittää estää tämän sysäämällä kaiken vastuun kuvernöö­reille. Se on strategia, joka toimii huonosti.”