Terveydenhuollon erityisosaajista on kova kysyntä, kirjoittivat Tehyn Kirsi Sillanpää ja Juha Kurtti (HS 28.5.). Kyllä! Varsinkin vaativan tehohoidon osaajista on pääkaupunkiseudulla huutava pula. Tällaista viestiä Sairaanhoitajaliitto on saanut jo pitkään. Yksi syy on se, että nykyinen erikoistumiskoulutusten valikoima ei vastaa työelämän tarpeita.

Nykyään sairaanhoitaja valmistuu yleissairaanhoitajaksi. Työelämässä sairaanhoitajat kuitenkin sijoittuvat erikoisaloille, joilla ei pärjää pelkällä yleissairaanhoitajan koulutuksella.

Toisin kuin suurimmassa osassa Eurooppaa Suomessa ei ole tarjolla esimerkiksi tehohoidon erikoistumismahdollisuutta. Sen sijaan sairaanhoitajan työpaikalla tapahtuva kouluttaminen on aloitettava lähes kaikilla erikoisaloilla nollasta, ja se kestää vähintään vuoden. Sillanpää ja Kurtti ehdottivat erikoistumiskoulutuksen käynnistämistä ja rekisteröintiä ammattihenkilörekisteriin erikoistumisnimikkeellä. Kannatetaan.

Koronakyselyssämme saimme sairaanhoitajilta kritiikkiä siitä, miten heitä pompotellaan yksiköstä ja tehtävästä toiseen. Kuitenkaan monen alan syväosaamista ei voi yksi sairaanhoitaja hallita. Käytäntö osoittaa, että nyt vallalla oleva suuntaus valmistaa yleissairaanhoitajia ja jättää erikoisalakohtainen perehdyttäminen työpaikkojen harteille ei toimi.

Vaativilla hoitotyön erikoisaloilla tarvitaan syväosaajia. Varmaan haluamme, että teho-osastolla olevaa omaistamme hoitaa syväosaaja. Myös työnantaja varmasti palkkaisi mieluummin valmiiksi erikoistuneen osaajan kuin aloittaisi perehdyttämisen nollasta.

Erikoistuminen edistäisi niin ikään sairaanhoitajan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä tukisi sairaanhoitajan uralla kehittymistä ja lisäisi työmotivaatiota ja sitoutumista alalle. Siksi Suomeen tarvitaan pikimmiten valtakunnalliset yhtenäiset opintosuunnitelmat, jotka sisältävät väestön ja työelämän tarpeita sekä sairaanhoitajia palvelevat erikoistumiskoulutukset.

Nina Hahtela

puheenjohtaja, Sairaanhoitajaliitto

