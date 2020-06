Ina Toppari otti mielipidekirjoituksessaan (HS 3.6.) kantaa lihankulutuksen vähentämisen merkitykseen ilmastotekona. Hän kirjoitti myös suomalaisen lihantuotannon eduista.

On hyvä, että Suomen suhteellista etua antibioottien käyttöön liittyen tuodaan esiin. On kuitenkin ongelmallista esittää ja painottaa julkisessa keskustelussa yksittäisten elintarvikkeiden hiilijalanjälkilukuja ja -vertailuja ilman tutkittua vertailukelpoista pohjatietoa.

Luvut voivat johtaa pahasti harhaan. Topparin esittämät suomalaisen naudanlihantuotannon hiilijalanjälkiluvut olivat liian pienet, eikä niitä voi pitää yleisinä suomalaisen naudanlihan hiilijalanjälkilukuina.

Tähän mennessä Suomessa on tehty vain yksi laaja tutkimus suomalaisen naudanlihantuotannon hiilijalanjäljistä ja sen vähentämiskeinoista. Luonnonvarakeskuksen toteuttama tutkimus perustuu laajoihin lähtöaineistoihin sekä rehu- ja eläintuotannon eri piirteitä kuvaavien mallien ja päästökertoimien ympärillä tehtyyn kehitystyöhön. Siinä laskettiin erikseen liharotuisten ja maitorotuisen naudanlihan keskimääräiset hiilijalanjäljet Suomessa.

Alustavat tuloksemme kertovat, että kotimaisen luuttoman naudanlihan hiilijalanjälki on keskimäärin paljon suurempi kuin Topparin tekstissä mainittiin, myös maitorotuisen naudanlihan osalta. Suomalaisen naudanlihan hiilijalanjälki on kokonaisuudessaan suuruusluokkaa 25–45 hiilidioksidiekvivalenttiakiloa yhtä luutonta lihakiloa kohden. Vertaisarvioinnissa tämäkin tutkimus käydään vielä läpi ja vasta sen jälkeen voimme puhua todellisista, tietyn menetelmän mukaan lasketuista hiilijalanjäljistä.

Naudanlihan hiilijalanjäljestä puhuttaessa olennaista on se, esitetäänkö tulokset esimerkiksi teuraskiloa, lihakiloa tai kypsennettyä lihakiloa kohden. Kansainvälisessä vertailussa on lisäksi tärkeää esimerkiksi se, onko maankäytön muutoksen päästöt laskettu ja miten laskenta on tehty.

Suomessa nautoja ei juurikaan ruokita soijalla toisin kuin usein muissa maissa, mikä nostaa tyypillisesti tuontinaudan hiilijalanjälkeä.

Vaikka maankäytön muutokset soijaan liittyen sisällytetään hiilijalanjäljen laskentaan, ei tutkimustemme mukaan voi tehdä eroa suomalaisen ja tuontinaudanlihan hiilijalanjäljen välillä, vaan suuruusluokat ovat samat, sillä tuloksiin vaikuttavat lukuisat muutkin tekijät.

Mikäli turvemaiden hiilivarastojen muutokset otetaan tarkasteluun mukaan, suomalaisen naudanlihan ilmastovaikutukset voivat olla jo suuremmat kuin vastaavan tuontinaudanlihan.

Tuotteiden hiilijalanjälkien arviointi on tieteen tekemistä, ja työ perustuu aina riittäville ja kuvaaville aineistoille ja menetelmille. Irrallisia lukuja ja tutkimustuloksiakaan on mahdotonta vertailla, jollei ole tiedossa kuvausta käytetyistä menetelmistä, rajauksista, lähtötiedoista ja tuloksiin ylivoimaisesti eniten vaikuttavien biologisten prosessien kasvihuonekaasupäästöjen laskennasta.

Eri maissa tehdyistä tutkimuksista tulee ensin saada menetelmällisesti ja tieteellisesti vertailukelpoisia, minkä jälkeen todellisten lukujen vertailu on mahdollista.

Juha-Matti Katajajuuri

erikoistutkija

Sanna Hietala

tutkija, Luonnonvarakeskus (Luke)

