Eläinten terveys ETT ry:n toiminnanjohtaja Ina Toppari kirjoitti (HS Mielipide 3.6.), ettei lihasta luopuminen ratkaise ilmastonmuutosta.

Sitran elämäntapoja koskevan listauksen mukaan kasviperäiseen ruokavalioon siirtyminen on toiseksi tehokkain keino vähentää päästöjä autosta luopumisen jälkeen. Päästöjen vähennystavoite on tiukka – kaikki keinot on käytettävä.

On kummallista, että Toppari vähättelee toiseksi purevimman keinon merkitystä. Hänen väitteidensä taustalla näkyy, että hänen edustamansa yhdistys koostuu maito- ja liha-alan yritysten edustajista. Toppari väittää, ettei lihasta luopuminen ratkaise ilmastonmuutosta, mutta ei sitä ratkaise kotimaisen ja ulkomaisen tuotannon vertailukaan.

Eläintuotannon ilmastovaikutukset eivät rajoitu rehun päästöihin ja märehtimisen metaaniin. Myös lannan ylimäärä on ongelma. Soiden raivaaminen lannanlevitykseen tuhoaa hiilinieluja ja vapauttaa kasvihuonekaasuja. Olennaista olisi luopua turvepelloista. Rehuntuotannon vaatimaa peltoalaa voitaisiin käyttää ihmisravinnon tuottamiseen tai pitää metsitettynä. Eläintuotannon puolustajien suosikkina tunnettu nurmi häviää hiilensidonnassa metsälle – biodiversiteettivaikutuksista puhumattakaan.

Ilmastonmuutoksen torjuntaa ei voi jättää yksilöiden vastuulle, vaikka suomalaisilla on merkittävät päästöt henkeä kohden. Muutokset edellyttävät poliittista ohjausta. Eläintuotannon puolustelun sijaan haluaisimme kuulla puheenvuoroja, joissa ehdotetaan rakentavia muutoksia.

Eläinoikeuspuolueen tavoitteena on verotus- ja maataloustukijärjestelmän uudistaminen kasvituotantoa suosivaksi. Ehdotamme lainojen anteeksiantamista ja lopettamistukea eläintuotannosta luopuville tuottajille, kasviperäisten tuotteiden arvonlisäveroprosentin alentamista sekä haittaveroa eläinperäisille tuotteille. Haittavero perustuisi päästöjen ohella eläinten kokeman kärsimyksen määrään.

Tavoitteena on maatalous, joka perustuu todellisiin kustannuksiin sekä ympäristölle, ihmisille ja eläimille aiheutuviin haittoihin.

Jonna Railio

eläinlääketieteen lisensiaatti

Tiina Ollila

filosofian maisteri

Eläinoikeuspuolue

