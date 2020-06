Jan Stolt kirjoitti (HS Mielipide 31.5.) kaavoituksen ihanteiden ja käytännön ristiriidasta sekä kaupunginosien omaleimaisuuden unohtamisesta. Helsinkiläisten osallistaminen on muuttunut tyhjänpäiväiseksi näytelmäksi. Mielipiteitä kyllä kysytään, mutta suunnitelmat on lyöty lukkoon jo kauan ennen sitä. Palautteeseen perustuva kosmeettinen viilaus paisutellaan ”asukkaiden kuulemiseksi”.

Steniuksenkentän aiemman, vuosien yhteistyössä verovaroillamme luodun suunnitelman hylkäämisen perusteluna on yllätyksenä todettu ”haastava maaperä”. Haagan historian ja maaperätutkimusten valossa yllätyksellisyys on kyseenalaista. Jos taas sovittu rakentaminen on maaperän takia kannattamatonta, ratkaisu olisi rakentaa paikalle entistä parempi talvisin tekojäänä toimiva urheilukenttä. Se säästäisi Haaganpuistonkin.

Haagan Alppiruusupuiston viidakkomaista rodometsää puolestaan saa tänä kesänä ihailla kenties viimeistä kertaa ilta-auringossa. Puiston länsipuolelle suunniteltujen kuusikerroksisten talojen kunnollisia varjotutkielmia ei koskaan julkistettu saati pyydetty niistä arviota puolueettomalta taholta tai edes osalta tuhansista ulkoilijoista. Kuvauksia ilta-auringon luomasta ainutlaatuisesta tunnelmasta löytyy jo pelkällä nettihaulla kymmeniä, mutta suunnittelijat katsoivat oikeudekseen pitää ihmisten ihastusta ja huikeita elämyksiä arvottomina.

Riistavuoren puistoa uhkaa tuho. Hyväksyttävä täydennysrakentaminen talorivistönä Vihdintien varteen onkin vaivihkaa laajennettu koko puiston muuttamiseksi kerrostaloalueeksi. Suunnitelmia esitetään pieninä, epämääräisesti kuvattuina ja kokonaisuudesta irrallaan olevina palasina.

Ainoa kaavoituksen ohjenuora onkin enää rakennustehokkuus: tavoitteena ei enää ole helsinkiläisten viihtyisyys ja rakentamisen sovittaminen alueellisiin ominaispiirteisiin vaan mahdollisimman suuren rakennusmäärän ahtaminen alueelle. Tänä keväänä on nähty tällaisen suunnittelun lyhytnäköisyys.

Hilkka Ylihärsilä

sisätautilääkäri, Helsinki

