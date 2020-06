Hallitus päätti rahoituksesta uudelle ”supermuseolle”, Arkkitehtuuri- ja designmuseolle. Paikaksi kaavaillaan Etelärantaa. Helsingin paraatipaikalle kohoaisi näyttävä rakennus, joka tiivistäisi Suomen maineen arkkitehtuurin ja muotoilun kärkimaana.

Tällainen on kuitenkin jo olemassa torin toisella puolella: Alvar Aallon vihattu ja rakastettu ”sokeripala”. Stora Enso on ilmoittanut rakennuttavansa uuden pääkonttorin, jolloin Aallon luomus on pian uutta asukasta vailla. Mikä sopisi paremmin muotoilun ja arkkitehtuurin museoksi kuin Aallon huippuluomus huippupaikalla? Uuden museon rakentamisesta säästyneillä rahoilla sisätilat remontoisi museokäyttöön. Kun itse museorakennus olisi ehtaa Aaltoa, näyttelyissä voisi keskittyä muihin tekijöihin.

Etelärannan tontti sopii kuulemma huonosti rakentamiseen. Olemassa oleva rakennus olisi myös kestävämpi ratkaisu. Aallon luomus olisi hienoa saada vihdoin yhteiseen käyttöön.

Kalle Keijonen

filosofian maisteri, Tukholma

