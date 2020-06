Heikki Punnonen kirjoitti (HS Mielipide 7.6.) Kivinokan kesämajoista bisneksenä.

Hintapyynnöistä ei voi vielä päätellä sitä, mihin hintaan mökkikaupat lopulta tehdään. Kivinokan kesämajojen keskihinnat ovat olleet hienoisessa kasvussa. Kun Kivinokkalaiset ry:n alueella keskihinta vuonna 2017 oli 22 500 euroa, viime vuonna se oli 25 000 euroa. On mahdollista, että koronavirusepidemian vuoksi majojen hinnat kallistuvat. Kesämökkikauppa on nyt vilkasta koko maassa.

Kivinokan kesämajojen hinnat ovat samaa luokkaa kuin muillakin kaupungin kesämaja-alueilla. Kun Kivinokan kaavasta saatiin päätös ja alueen tulevaisuus turvattiin, moni on remontoinut kesämajaansa. On ymmärrettävää, että kun vuokra-aikaa oli aiemmin vain muutama vuosi, kesämajan remontointiin tai uusimiseen ei ollut järkeä sijoittaa tuhansia euroja.

Alueella kuuluu nyt innostunut nikkarointi, ja majojen kunto kohenee. Huonokuntoisia kesämajoja on yhä vähemmän.

Kun vertaa Kivinokan kesämajojen keskihintoja vaikkapa kaupungin vuokramaalla oleviin siirtolapuutarha-alueisiin, hintaero on merkittävä. Siirtolapuutarhamökin hinta nousee Helsingissä helposti lähelle sataatuhatta euroa.

Paras tapa löytää itselleen kesämaja on seurata Kivinokan ilmoitustaulua. Siellä on keväisin useita ilmoituksia myynnissä olevista kesämajoista. Viiden viime vuoden aikana Kivinokkalaiset ry:n alueella on tehty vuosittain 23–27 kesämajakauppaa. Uudet sukupolvet ja etenkin lapsiperheet ovat löytäneet alueen.

Anna Kähkönen

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.