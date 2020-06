Kevät on ollut loputon torjunta­taistelu omaa typeryyttä vastaan. Vihollisen nimi on päähän­pistot, ja aika on ollut sille otollinen.

Kun koronakriisi tyhjensi kalenterin, mieli toimi niin kuin sen pitääkin. Se alkoi askarrella täytettä, onhan liiallinen joutokäynti ihmiselle huonoksi.

Ongelmaksi nousi nopeasti se, että aikaa on enemmän kuin hyviä ideoita sen täyttämiseksi. Viime kuukausina olenkin käynyt itseni kanssa muun muassa seuraavat uuvuttavat keskustelut.

”Pizzauuni vaikuttaa yksinkertaiselta laitteelta. Esteettisesti upea tiiliteos olisi myös täydellinen lisä pihan kalustukseen. Ja margheritan voimalla kotoilu sujuisi väistämättä kuin tanssi! Äkkiäkös kaltaiseni artesaani yhden uunin ­muuraa.”

”Ei! Ottaen huomioon, ettet ole eläessäsi muurannut mitään ja että piirustukset ovat mielikuvituksesi tuotetta, lopputulos olisi susiruma ja hengenvaarallinen tiilikasa, joka ei missään tapauksessa paistaisi pizzaa sen paremmin kuin mitään muutakaan.”

”Matkailuauto olisi varmasti kiva tapa lomailla ja viettää kesää. Lapsetkin tykkäisivät!”

”Ei! Kolmen levottoman lapsen ja koiran sullominen keikkuvaan kippoon onnistuu toki joiltain, muttei sinulta. Huomauttaisin, ettet ole varsinaisesti tunnettu pitkästä pinnastasi. On myös muistettava, että leirintäalue-elämä edellyttää sosiaalista kanssakäymistä vieraiden ihmisten kanssa, ja se taas on asia, jonka välttelystä olet jo vuosia rakentanut kokonaista elämäntapaa.”

”Kesämökki olisi kyllä mitä osuvin hankinta tällaisina aikoina. Siellä sitä ihminen riippukeinussa Teams-palaveeraisi kaukana väentungoksista ja riehuvista viruksista.”

”Oletko katsonut tilillesi?”

”Toinen koira toisi iloa ja touhua tähän puuduttavaan jumittamiseen. Ja vanhallakin olisi seuraa sitten, kun homma on ohi ja palataan normiarkeen.”

”Ei! Onko sinulta mennyt kenties täysin ohi, että koirasi ainoa tapa kommunikoida muiden eläinten kanssa on paini?”

”Nyt kun tämä kotoilu voi tosiaan jatkua vaikka kuinka pitkään, neljäs lapsi menisi tuossa sivussa melkein puhdetöinä. Mitäpä sitä ihminen muutakaan!”

”Ei. EI! VOISITKO HYVÄ IHMINEN JO RAUHOITTUA JA KESKITTYÄ ODOTTAMAAN ROKOTETTA!”

Kirjoittaja on HS:n uutispäällikkö.