Tehokkuudella ja säästämisellä on viime aikoina perusteltu sairaaloiden, poliisilaitosten ja kirjastojen keskittämistä isoihin keskuksiin. Minne unohtui sympaattisuus? Tai empaattisuus? Eikö tässä yhä kummallisemmaksi ja epävarmemmaksi muuttuvassa maailmassa tarvittaisi juuri läheisyyttä ja edellä mainittuja asioita?

Nyt ollaan säästösyistä sulkemassa Veikkolan pientä sympaattista kirjastoa. Sen lisäksi, että pohjoinen Kirkkonummi menettää suositun kirjaston, säästösyyt pakottavat ihmiset ajamaan autoillaan 25 kilometriä Kirkkonummelle lainaamaan kirjoja. Mitä säästöä se on, ei ainakaan säästöä ympäristölle. Veikkolan vanhalla kansakoululla toimivassa kirjastossa työskentelee kaksi tai kolme ihanaa ihmistä. Eivätkä he kai ole palkkatilastojen huipulla. Kuinka paljon tässä säästetään? Onko kysymys lopulta kilpailusta, jossa katsotaan, kenellä on komein kirjastorakennus, hienoin jäähalli tai korkein hotelli. Maailma, Suomi ja me ihmiset tarvitsemme inhimillisyyttä, emme pelkkää kilpailua ja tehokkuutta.

Jari Peltonen

sarjakuvapiirtäjä, Kirkkonummi

