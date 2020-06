Vieraskynä

Kaupungit ovat moni­mutkaisia, hitaasti syntyviä ja vähitellen kehittyviä kokonaisuuksia. Jonkin asuin­alueen suunnittelusta voi mennä vuosi­kymmeniä ennen kuin kaikki kadut ovat alueella valmiina.

Jokainen asuinalue muodostuu kompromissina. Niin nykyisten kuin tulevienkin asukkaiden toiveet, markkinoiden odotukset ja poliittiset tavoitteet sovitetaan lakeihin ja säädöksiin.

Koronaviruspandemia on osoittanut, että kriisin iskiessä kaupunki­tilan käyttö muuttuu nopeasti – mahdollisesti pysyvästikin.

Tämä pandemia ei valitettavasti ole viimeinen kaupunkeihin iskevä kriisi. Kaupunkeihin vaikuttavat muun muassa ilmastonmuutos, teknologinen kehitys ja muut vielä tuntemattomat nopeat muutokset.

Kriisiajan kaupunkisuunnittelussa korostuu kaupungin pitäminen elävänä. Kaupunkisuunnittelulta vaaditaan nopeaa reagointia ja monikäyttöisiä ratkaisuja.

Kaupunkitilan käyttöä on tänä keväänä jouduttu jo miettimään uusiksi. Tämä on tarkoittanut vaikkapa pysäköintipaikkojen muuttamista tarvittaessa terassialueiksi ja katu­tilan jakamista uudelleen niin, että kävelyyn, kuntoiluun ja sosiaalisiin kohtaamisiin on enemmän tilaa.

Avointa kaupunkitilaa käytetään muutenkin entistä enemmän oleiluun, kävelyyn ja pyöräilyyn sekä aiempaa vähemmän paikasta toiseen siirtymiseen. Kävely ja pyöräily ovat tehokkaita tapoja järjestää kaupunkiliikenne. Pyöräilyyn on panostettu ja panostetaan edelleen monessa kaupungissa. Seuraavaksi pitäisi systemaattisesti kehittää kaupunkien käveltävyyttä.

Pidentyvät hellejaksot edellyttävät, että kadunvarsille istutetaan varjon suojaa antavia puita. Rankkasateiden yleistyminen kannustaa lisäämään nurmen peittämiä alueita, jotta ne pidättäisivät hulevesiä. Asuin­alueiden vihreydelle ja viihtyisyydelle asetetaan ylipäätään entistä suurempia vaatimuksia.

Sekä kaupunkien että valtion täytyy toimia ketterämmin. Niiden on tehtävä entistäkin enemmän yhteistyötä, ja esimerkiksi elvyttävälle kaupunkirakentamiselle täytyy tarjota uusia mahdollisuuksia.

Kaupunkia rakentavat ja raken­tamista säätelevät monet toimijat. Kaupungit kaavoittavat, ja ra­kennushankkeiden yksityiskohdista neuvotellaan rakennusliikkeiden kanssa. Viranomaiset antavat määräyksiä esimerkiksi terassien auki­oloajoista ja melurajoituksista. Sääntelyä koskevia erimielisyyksiä ratkaistaan myös oikeudessa.

Kaupunkitilan resilientti monikäyttöisyys edellyttäisi sääntelyn yksinkertaistamista, entistä parempaa koordinointia ja kaupunkien roolin vahvistamista. Tälle kesälle kaupungit ovat yrittäneet helpottaa koronavirusrajoituksista kärsivien ravintoloiden toimintaa ottamalla terassikäyttöön uusia isoja kaupunkialueita. Mikäli vaikkapa terassi­toimintaan liittyvät luvat olisivat kaikilta osin kaupunkien omissa käsissä, olisi mahdollista toimia nykyistäkin joustavammin.

Kaupunkisuunnittelussa kaivataan asukkaiden ääntä myös – ja ehkä jopa erityisesti – kriisien aikana. Kun kaupungit ovat pyrkineet helpottamaan esimerkiksi ravintoloiden toimintaa, tärkeässä roolissa ovat olleet nimenomaan kaupunkilaisten ja yritysten omat ideat. Samalla kaupungit ovat pyrkineet tarjoamaan erilaisia mahdollisuuksia ja sovittamaan intressejä yhteen.

Kaupunkiasumisen vetovoiman on väitetty vähenevän koronaviruspandemian seurauksena. Tämä on epätodennäköistä. Pikemminkin kulunut kevät on korostanut monipuolisten lähipalvelujen ja kohtaamispaikkojen tarvetta

Pandemioiden ohella myös ilmastonmuutos voi johtaa siihen, että liikkuminen kaupunkialueiden välillä vähenee ja viihtyisyys on entistä tärkeämpää. Elävän paikallisen palvelutarjonnan merkitys korostuu.

Tiiviisti rakennetut alueet tarjoavat esimerkiksi parhaat ruoan­noutopalvelut ja muutenkin parhaat mahdollisuudet uusien ideoiden kokeilemiselle. Myös etätyön ja kotona työskentelyn lisääntyminen kannustaa tähän. Kaupunkirakenteen viihtyisyyteen ja toimivuuteen tulee siis panostaa entistä enemmän jokaista korttelia suunnitellessa.

Monipuoliset, muuntuvat ja miellyttävät kaupungit ovat vetovoimaisia myös kriisien iskiessä.

Veikko Eranti ja Jaakko Stenhäll

Eranti on kaupunkisosiologian apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Stenhäll on elinvoimasta ja kilpailukyvystä vastaava Tampereen apulaispormestari (vihr).

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.