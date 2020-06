Muut lehdet

Maaseudun Tulevaisuus käsittelee EU-komission 750 miljardin euron elvytys­esitystä ja sen saamaa vastaan­ottoa.

”Komissio muokkaa varmasti esitystään jäsenmaiden palautteen perusteella. Juhannuksen huippukokouksessa asiaa tuskin saadaan vielä päätökseen, mutta ennen eurooppalaisen lomakauden alkua elokuussa EU:n kannan pitäisi olla selvä.”

”Euroopan unionin yhteisen ponnistuksen puolustajia ei suomalaisessa keskusteluissa ole parijonoon asti löytynyt, mutta taloudellisen tilanteen heikentyessä unionistien joukko alkaa ryhmittyä EU-lipun alle. ”

”Entinen EU:n talouskomissaari ja nykyinen Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on useissa yhteyksissä nostanut esiin Euroopan unionin poikkeuksellisen taloudellisen tilanteen. Rehn on myös muistuttanut, mikä on hinta sille, että yhteisiin tukitoimiin ei lähdetä.”

”Suomalaisen vientivetoisen avoimen talouden näkökulmasta Euroopan talouden lamaantuminen aiheuttaisi työttömyyden kasvua ja valtion verotulojen laskua. Suomen Pankin tiistaisen ennusteen mukaan jo pelkästään tähän asti nähtyjen koronaseurausten takia maan talous sukeltaa kuluvana vuonna seitsemän prosenttia ja toipuminen kestää ilman uusiakin takaiskuja pitkään.”

”Rehniä kannattaa tässäkin asiassa kuunnella.”

Karjalainen pitää Suomen talouden lähi­vuosien näkymiä synkkinä.

”Negatiivinen kierre ruokkii itseään joka suunnasta, kun tulot takkuavat niin viennissä kuin kotimarkkinoillakin. Oma kansa ensin -ideologia ei paljoa auta Suomen kaltaisessa maassa, joka on syvästi riippuvainen viennistä ja erityisesti investointeihin liittyvästä viennistä.”

”Niin Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn kuin valtiovarainministeri Matti Vanhanenkin (kesk) muistuttivat, että talouspolitiikan elvytystä kannattaa ja pitää tehdä yhtäaikaisesti ja yhteistyössä koko EU:n alueella eikä jokaisen valtion yksin omien rajojensa sisällä.”

”Myös Rehn on keskustalaistaustainen, joten näihin lausuntoihin kannattaa kiinnittää huomiota.”

”Hallitus tarvitsee opposition sparrausta, mutta opposition on syytä suhtautua rakentavasti myös taloudelliseen hätä­tilanteeseen niin kuin se suhtautui terveydelliseenkin. Talousongelmat ovat perua yksimielisesti valitusta, välttämättömästä koronalinjasta.”

Turun Sanomien mukaan Suomen pärjääminen korona­virus­kriisin syövereissä riippuu olennaisesti siitä, miten eurooppalaiset ponnistukset talous­vaikeuksien voittamisessa onnistuvat.

”Kriisiavun jättäminen vain jäsenmaiden hartioille tietäisi pitkittyvää ja syvenevää ahdinkoa.”

”Vientivetoisen Suomen etu on, että Eurooppa toipuu kriisistä mahdollisimman nopeasti ja kattavasti.”