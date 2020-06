Välillä tuntuu, että politiikassa on ihan oman­laisensa aika­käsitys. Poliitikoille tulevaisuuden taka­raja on vaaleissa. Maailma pitäisi aina saada neljän vuoden vaali­kaudessa valmiiksi.

Koronaviruskriisi saattaa kuitenkin pakottaa ajattelemaan toisin.

Suomi on velkaantunut kriisissä ennätyksellisen nopeasti. Työelämäprofessori Vesa Vihriälän johtama taloustyöryhmä asetti tavoitteeksi, että Suomen pitäisi saada velkaantuminen pysäytettyä 2020-luvun loppuun mennessä.

Vuosikymmen kuulostaa pitkältä ajalta. Se ei välttämättä ole sitä.

Kesäkuun 18. päivänä vuonna 1815 Napoleonin johtamat ranskalaisjoukot kohtasivat Wellingtonin herttuan johtamat Britannian, Alankomaiden ja Preussin yhteisjoukot Waterloon taistelussa.

Napoleon hävisi. Ja samalla päättyi yli 20 vuotta jatkunut Ranskan ja Britannian sotien sarja.

Waterloon taistelu ei ollut pelkästään sotajoukkojen välinen yhteenotto, vaan jotain paljon enemmän. Se oli kahden finanssijärjestelmän taistelu. Näin kirjoittaa skotlantilainen taloushistorioitsija Niall Ferguson kirjassaan The Ascent of Money.

Ranska ja Britannia rahoittivat sotimisensa eri tavoin. Ranska keräsi rahat verottamalla ja ryöstämällä valloittamiaan alueita. Britannia rahoitti sodat ottamalla velkaa.

Waterloossa velka voitti.

Vuosien 1793–1815 Napoleon-sotien aikana Britannian valtionvelka kolminkertaistui. Velan määrä nousi yli 200 prosenttiin maan bruttokansantuotteesta.

Britannia sai 1800-luvun mittaan velkasuhdetta painettua alas, kunnes se taas 1900-luvulla nousi maailmansotien myötä.

Vuonna 2014 Britannian valtiovarainministeri ilmoitti, että Britannia maksaa pois osan niin sanotuista Churchill-lainoista.

Lainojen nimi johtuu pääministeri Winston Churchillin vuonna 1927 tekemästä päätöksestä laskea liikkeelle Britannian uusia velkakirjoja. Niillä oli tarkoitus uudelleenrahoittaa Britannian ensimmäistä maailmansotaa varten ottamia lainoja sekä myös vanhempia lainoja.

Osa näistä vanhemmista lainoista oli peräisin Waterloon taistelun ajoilta. Ja osa vieläkin kauempaa. Vanhimmat olivat 1720-luvulta.

Valtiot laskevat yleensä liikkeelle esimerkiksi yhden, viiden tai kymmenen vuoden velkakirjoja. Kun juoksuaika on kulunut loppuun, valtio maksaa lainan takaisin.

Napoleon- ja Churchill-lainat olivat niin sanottuja konsolilainoja, joissa ei ollut aikarajaa. Churchill-lainoista sijoittajat saivat neljän prosentin vuosituoton, kunnes Britannia maksaisi velan pois.

Vuonna 2014 Britannia päätti tehdä niin. Korot olivat painuneet niin alas, että neljän prosentin koron maksamisessa ei ollut tolkkua.

Voidakseen maksaa velan pois Britannia otti uutta lainaa.

Näin valtiot tekevät. Kun velka erääntyy, valtio useimmiten maksaa sen ottamalla uutta velkaa. Toisin kuin kotitalouden, valtion ei tarvitse välttämättä maksaa velkojaan koskaan kokonaan pois.

Ja harva valtio maksaakaan.

Yksi harvoista poikkeuksista on Nicolae Ceaușescun Romania, joka maksoi kaikki ulkomaiset velkansa 1980-luvulla.

Se edellytti rajua säästökuuria, joka romahdutti romanialaisten elintason, murensi maan terveydenhoitojärjestelmän ja aiheutti nälänhädän. Energian säästämiseksi televisiosta tuli ohjelmaa vain pari tuntia päivässä.

Vuonna 1989 Romaniassa alkoi vallankumous. Ceaușescu teloi­tettiin.

Aloittaessaan tällä viikolla valtiovarainministerinä Matti Vanhanen (kesk) sanoi, että hallituksen on tehtävä linjauksia sopeutustoimista jo syksyn budjettiriihessä. Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan vielä ei ole oikea aika sopeutukselle.

Marin korosti, että sopeutustoimet pitää tehdä oikea-aikaisesti – ja on siinä aivan oikeassa. Keskustassa tunnutaan pelkäävän, että Sdp:n mielestä oikea aika ei vain koita koskaan.

Vaikka Suomi ei maksaisikaan koronavelkoja koskaan kokonaan pois, velkasuhteen kasvu pitää jossain vaiheessa saada pysähtymään.

Budjettiriiheen on nyt aikaa kaksi ja puoli kuukautta. Vaalikautta on jäljellä vajaat kolme vuotta. Tätä vuosikymmentä on vielä edessä yhdeksän ja puoli vuotta.

Ensi torstaina tulee kuluneeksi 205 vuotta Waterloon taistelusta.

Kirjoittaja on HS:n sunnuntaitoimituksen toimittaja.