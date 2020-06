Benjamin Pitkänen nosti mielipidekirjoituksessaan (HS 9.6.) esiin tärkeitä näkökulmia Omaolo-palvelusta. Otamme palautetta mielellämme vastaan.

Pitkänen toivoi palvelusta asiakasystävällisempää. Sähköisten terveyspalveluiden kehittämisessä asiakaslähtöisyys ja käyttäjäystävällisyys tulee huomioida hyvin erilaisten käyttäjäryhmien näkökulmasta. Erityisesti saavutettavuus on tärkeää, sillä sujuvat digitaaliset hoitopolut kuuluvat kaikille.

Omaolo.fi:n käyttöliittymää ja käytettävyyttä kehitetään yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa. Mukana on niin diginatiiveja kuin digitaidoiltaan epävarmempiakin käyttäjiä.

Koronavirustaudin oirearvio on mahdollista täyttää Omaolossa suomeksi ja ruotsiksi ja suppeampana versiona myös englanniksi. Oirearvion täyttämällä asukas saa toimintasuosituksen ja valitessaan kotikunnan aukeaa kuntakohtainen palveluvalikoima. Omaolo.fi on Sotedigi Oy:n ylläpitämä valtakunnallinen palvelu ja terveyspalvelut vaihtelevat paikkakuntakohtaisesti.

Omaolon koronaoirearvion tehnyt helsinkiläinen voi tietyin kriteerein varata ajan palvelussa koronavirustestiin. Vaihtoehtoisesti häntä voidaan kehottaa hakeutumaan lääkärin vastaanotolle esimerkiksi Laakson tai Malmin koronaterveysasemalle tai lähettämään viesti ammattilaiselle.

Ajanvaraus koronatestiin onnistuu Omaolon suomen- ja ruotsinkielisessä palvelussa. Omaolosta tiedot siirretään edelleen asiakkaan potilastietoihin, mikäli asiakas lähettää oirearvion ammattilaiselle.

Testiajan on onnistuneesti Omaolon kautta saanut neljässä viikossa jo yli 1500 helsinkiläistä. Palvelu on mahdollistanut näytteenottoon hakeutumisen matalalla kynnyksellä. Helsinkiläisille toinen hyvä väylä hakeutua koronavirustestiin on soittaa koronavirusneuvontaan (p. 09 310 10024) tai Päivystysapuun (116 117).

Leena Soininen

lääketieteellinen johtaja,

Sotedigi oy

Timo Lukkarinen

terveysasemien johtajalääkäri, Helsinki

