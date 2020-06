Pormestari Jan Vapaavuori (kok) kiinnitti Helsingin Sanomien haastattelussa (7.6.) huomiota Helsingin kaupungin kiinteistöjen valtavaan korjausvelkaan. Julkisesti omistettu kiinteistökanta on tärkeä osa kansallisvarallisuuttamme. Jos siitä pidetään heikosti huolta, lasku lankeaa tuleville sukupolville. Jutun mukaan Helsingillä on korjausvelkaa jo 1,3 miljardia euroa.

Vapaavuori totesi haastattelussa, että huolenpito on ollut puutteellista ja että sitä varten tarvitaan uusi toimitilastrategia. Rakennusalan ammattilaiset ovat samaa mieltä – vaikka kaupunkien rakennusten korjaaminen on monelle heistä leivän lähde. Tunnen itse lvi-alan muutaman vuosikymmenen ajalta, ja katson asiaa alan silmälasit päässäni.

Esimerkiksi viemärien korjausvelkaa on kertynyt valtavasti, koska kiinteistöjen ylläpito on ollut lyhytjänteistä ja peruskorjausten kanssa on viivytelty. Nyt aiotaan sitten parantaa otetta alkavissa uudishankkeissa ja isoissa peruskorjauksissa.

Ongelma piilee juuri tässä: pääkaupungin päättäjät keskittyvät liikaa suurhankkeisiin, vaikka pääosa kiinteistöistä on tavallisia vuokrataloja ja toimistoja. Ne tarvitsevat jatkuvaa ylläpitoa. Suuret peruskorjaushankkeet ovat kalliita, hitaita ja riskialttiita. Useimmiten riittäisi tarpeen mukainen korjaaminen.

Lähivuosina koronaviruskriisi tyhjentää rajusti kaupungin kassaa, joten korjaamiseen on valittava innovatiivisempia rahoitus- ja palveluratkaisuja. Kaikkea pääomaa ei kannata sitoa vanhanaikaiseen ylikorjaamiseen. Sen sijaan työtä ja kustannuksia kannattaa jakaa pitkälle ajalle.

Korjataan siksi tasaisemmin ja vain se, mikä vaatii korjaamista. Lvi-järjestelmän toimivuudelle on mahdollista antaa määräajaksi takuu, jonka puitteissa putkiston kuntoa valvotaan ja siinä ilmenevät viat korjataan.

Pääkaupungillakin on varaa vastuulliseen kiinteistöomaisuuden hoitoon, kun otetaan käyttöön uusia ratkaisuja.

Henri Juva

Helsinki

