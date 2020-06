Nyt kun on päätetty, että Helsingin Etelärantaan tulee arkkitehtuuri- ja designmuseo, itse rakennuspaikka on herättänyt epäilyjä. Kaupunkitutkija Kaarin Taipale on toivonut keskustelua eri vaihtoehdoista (HS 4.6.).

Nyt on hyvä hetki palauttaa mieleen Helsingin Guggenheim-seikkailu, joka päättyi nolosti vuonna 2012. Kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu Guggenheimin museosta keräsi noin 1 700 ehdotusta. Kilpailun päätyttyä kävi ilmi, että rakennuspaikka ei antanut mahdollisuutta täydelliselle onnistumiselle. Korkeatasoisia ehdotuksia oli runsaasti, mutta ne osoittautuivat irrallisiksi, ilman kiinteää yhteyttä kaupunkirakenteeseen.

Jos palkintoraati olisi löytänyt kilpailun jälkeen ehdotuksen, jonka laaja yleisö olisi tahtonut nähdä toteutettuna, museohanke olisi oletettavasti päässyt maaliin. Nyt kilpailun lopputulos herätti rakennuspaikan irrallisuuden takia epäilyä, eikä projektista tullut mitään.

Professori Aarno Ruusuvuori (1925–1992) opetti aikoinaan arkkitehtuurin opiskelijoille, että on kaksi vastakkaista tapaa tehdä arkkitehtuuria: muna polulla tai kääpä puussa. Nyt kun on kokeiltu ensimmäisen vaihtoehto – joka ei tunnu Etelärannassa onnistuvan –, on varattava mahdollisuus toiselle vaihtoehdolle.

Tähtitorninvuoren puiston jyrkänne suunnitellun tontin eteläpuolella on tällä hetkellä eräänlainen haava mutta samalla kiintoisa sarana kaupunkirakenteessa. Korkeatasoinen arkkitehtuuri voi toteutua kalliorinteeseen ja puistoon ankkuroituneena helpommin kuin irrallisena rantarakennuksena.

Tähtitorninmäki on Helsingin kantakaupungin arvokkaimpia historiallisia puistoja. Puistoa reunustaa arkkitehtuurin historian kannalta mielenkiintoinen sarja rakennuksia, jotka välittävät tarinan Helsingistä pääkaupunkina. Puisto voisi muodostaa museolle laajemmat historialliset puitteet aina C. L. Engelistä Juha Leiviskään. Puiston aktiivisempi hyödyntäminen edellyttää, että kilpailun valmisteluvaiheessa tulisi sopia lähtökohdista.

Laivasillankatu tulisi voida osittain kattaa ja johtaa museorakennuksen alle. Museon tonttia tulisi laajentaa etelään kohti puistoa. Väliaikaisen laivaterminaalin säilyttäminen ei saa sitoa liikaa suunnittelukilpailun osallistujia. Museon elinikä saattaa kestää vuosisatoja.

Arkkitehtuurin yleisohje on, että rakennuksen tulee koostua itsestään ja sen lisäksi kytkeytyä laajempaan yhteyteen. Jälkimmäisen vaatimuksen huomioiminen on tulevassa arkkitehtuurikilpailussa paljolti järjestäjien vastuulla, jo alkumetreillä.

Tore Tallqvist

arkkitehtuurin historian professori emeritus, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.