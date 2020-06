Koronavirusepidemian muututtua pandemiaksi muuttui myös monen suomalaisen työskentelypaikka perinteisestä toimistosta kotiin tai muualle etätyöhön. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn tämän kevään jäsenkyselyn mukaan noin 60 prosenttia julkisen kuntasektorin ja vastaavien yksityisten alojen sekä seurakuntien työntekijöistä siirtyi etätyöhön koronaviruksen poikkeusoloissa.

Nyt etätyötä on jatkunut kolme kuukautta, mikä on yli puolet kuluvasta vuodesta.

Koronaviruksen seurauksena etätyöstä on tullut täysin normaali työn tekemisen muoto sellaisillakin aloilla, joilla sitä ei ole aikaisemmin tehty. Monilla työntekijöillä on ollut halua ja osaamista etätyöhön, mutta esteenä on ollut työnantajan haluttomuus tarjota etätyömahdollisuuksia.

Digiloikka onkin tapahtunut juuri työnantajan asenteissa etätyötä kohtaan. Viimein on laajasti ymmärretty, että työnteko ei ole sidottu perinteiseen toimistoon tai työajan leimauslaitteeseen vaan työtä voidaan tehdä tehokkaasti tai jopa tehokkaammin etänä.

Etätyön ja liukuvan työajan kaltaiset työelämän joustot lisäävät myös työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Jytyn suurimpaan ammattialaryhmään kuuluvat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työn ammattilaiset. Näillä toimistotyötä tekevillä ammattilaisilla etätyöskentely oli ennen koronapandemiaa mahdollista vain harvalla, mutta nyt koronaviruskriisin takia suurin osa heistä tekee etätyötä.

Etätyöhön siirryttiin alalla hyvin nopeasti, eikä työnteon tehokkuudessa ole tapahtunut notkahdusta tai työtä jäänyt tekemättä. Työergonomiaan ja työturvallisuuteen tulee etätyössä kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota. Ergonomia paranee ja työn tehokkuus kasvaa, kun muun muassa työpöytä, työtuoli, näyttö ja näppäimistö ovat kunnossa.

Toteutimme vuonna 2015 jäsenkyselyn digitalisaatiosta sihteeri- ja hallintotyössä. Kyselyn tuloksissa nousivat esille työmenetelmien, työvälineiden ja aineistojen kokonaisvaltainen digitalisoituminen sekä asiakaspalvelun muuttuminen sähköiseksi asioinniksi.

Henkilöstön digitaaliset osaamisvaatimukset kasvavat, jolloin tarvitaan jatkuvaa koulutusta. Samalla digitalisaation mahdollistama etätyö lisääntyy, eikä työ ole enää paikkaan sidottua. Ammattiliitossamme luotamme etätyön mahdollisuuksiin ja toivomme, että asenteet etätyöskentelyyn pysyvät jatkossakin myönteisinä.

Kimmo Hollmén

alueasiamies

Mia Lukkarila

ammattialatyöryhmän jäsen, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.