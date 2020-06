Koronapandemia on saanut aikaan digitalisaation läpimurron monella yhteiskunnan sektorilla. Verkkopalveluista tuli monelle ensisijainen tapa tehdä ostoksia, asioida tai nauttia kulttuurista. Yritykset ovat vastanneet kysyntään ottamalla käyttöön uuteen teknologiaan nojaavia tuotteita ja sovelluksia sekä muuttamalla datatalouden edellyttämiä toimintatapoja.

Suomen lähtökohdat tahdin kiristykselle ovat hyvät, mutta kansainvälinen kilpailu kovenee. Olimme mukana julkaisemassa Etlatieto oy:n toteuttamaa digibarometriä, joka vertailee digitalisaation hyödyntämistä eri maissa. Suomi sijoittuu kolmen kärkeen niin kansalaisten kuin julkisen sektorin vertailussa. Yritystemme sijoitus on kuitenkin pudonnut kolme pykälää seitsemänneksi.

Erityisesti digitaalisuuden hyödyntämisen edellytykset ovat suomalaisyrityksissä huonontuneet. Viime vuoden barometriin verrattuna yritysten on ollut vaikeampaa rekrytoida osaavia ict-alan ammattilaisia. Myös nopeissa laajakaistayhteyksissä ja pilvipalveluiden valmiuksissa yritystemme suhteellinen asema on heikentynyt.

Kun digiloikan kaari pitenee maailmanlaajuisesti, on Suomessakin ponnistettava lujemmin. Muutoin menetämme asemiamme globaalissa kilpailussa, mistä maksamme heikompana työllisyytenä ja hyvinvointina.

Tässä valossa yritystemme digikehityksen tempo on huolestuttava. Liian moni on jäänyt takamatkalle samalla, kun Aasiassa noustaan jo vauhdilla uuteen koronapandemian jälkeiseen aikaan.

Nyt on viimeinen hetki lähteä kuromaan takamatkaa, jotta saamme nostettua suomalaisyritykset takaisin mitalisijoille. Yritysten digitalisaation vauhdittaminen tulisikin nähdä tärkeänä osana koronakriisin jälkihoitoa. On panostettava digiosaamiseen, kyberturvaan, tietoliikenneverkkoihin sekä kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Toimintaympäristön on kannustettava yrityksiä ict-investointeihin. Olemme jääneet niissä kilpailijamaiden varjoon, mikä jarruttaa tuottavuutemme kehitystä.

Hallituksen loppukevään lisätalousarviossa digitalisaatio loisti poissaolollaan, joten katseet ja odotukset kohdistuvat syksyn budjettiriiheen.

Joonas Mikkilä

digi- ja koulutusasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät

Leena Nyman

asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

