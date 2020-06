Yhteishaun tulokset ovat taas tulleet. Sääliksi käy monia pääkaupunkiseudun nuoria, joille ei auennut opiskelupaikka lukiosta toiveista huolimatta. Esimerkiksi Espoon lukioiden alin keskiarvo on 7,83. Se on suorastaan kohtuuttoman korkea. Muualla Suomessa lukioon voi päästä alle kuudenkin keskiarvolla.

Lukion ei pidä olla itsestäänselvyys, mutta moni nuori elää yläkouluikäisenä vaikeaa ja hapuilevaa aikaa. Monen opiskelutaidot kehittyvät vasta kypsymisen myötä.

Korkeat keskiarvorajat pääkaupunkiseudulla saattavat kieliä siitä, että yläkoulussa opettajilla on paineita antaa numeroita yläkanttiin. Huoltajat saattavat kyseenalaistaa annettuja arvosanoja ja opettajien pitää perustella todella huolellisesti jokainen päättöarvosana. Arvosanakilpailuun ei kenenkään pitäisi lähteä mukaan vain siksi, että juuri oman koulun kasvatti saisi haluamansa jatko-opiskelupaikan. Kilpailu vain korottaa keskiarvorajoja.

Lukioilla on entistä enemmän paineita opiskelijoidensa valmentamisessa hyviin ylioppilastuloksiin, koska tutkintotodistuksella on entistä isompi painoarvo korkeakouluihin haettaessa. Alkaakin tuntua siltä, että opiskelu yläkoulussa ja lukiossa on suorittamista, jossa pitää kaiken aikaa tietää, mitä kukin haluaa tulevaisuudessaan tähdätä. Ja sitten vielä ihmettelemme, miksi nuoret ovat masentuneita ja stressaantuneita.

Tietenkin on tärkeää, että nuori oppii itsenäiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn. On hyvä, jos tietää jo aikaisin, mitä tavoittelee elämässään. Kaikille se ei vain ole niin helppoa. Siksi olisi tärkeää, että peruskoulun jälkeen olisi mahdollista päästä lukioon vähintään seitsemän keskiarvolla, jos opiskelumotivaatiota on. Pääkaupunkiseudulla tämä ei valitettavasti ole mahdollista.

Susanna Silander

opettaja, Espoo

