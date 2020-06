Pian se tapahtuu: terassit valtaavat Senaatintorin. Kaikki ravintoloitsijat eivät varmaankaan tiedä, mitä on torin alla. Siellä on vanha hautausmaa. Tuohon kohtaan on haudattu vainajia pari kolme vuosisataa sitten. Kannattaisi ajatella, minkä päälle terassi tulee. Ei kukaan järkevä ihminen suunnittele kaljan juomista paikalla, joka on hautausmaan päällä. Ajatelkaapa, jos tätä ehdotettaisiin esimerkiksi Malmin tai Hietaniemen hautausmailla.

Hautojen pyhyys säilyy aina eikä se pääty koskaan. Sellaiselle paikalle ei juopottelu sovi.

Kaarina Karhapää

pastori, Joensuu

