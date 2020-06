Suomalaisten varallisuus on merkittäviltä osin asunnoissa. Kuluneen korkeasuhdanteen aikana asuntorakentaminen oli huomattavaa ja paikoin tarjonta ylitti kysynnän.

Runsas tarjonta on vähentänyt vanhempien, etenkin 1970-luvun lähiökaudella tehtyjen asunto-osakkeiden kysyntää ja siten niiden arvoa. Jopa kasvukeskusten laitamilla osalla osakeyhtiöistä on nyt ongelmia saada remontteihinsa yhtiölainaa, koska kiinteistöjen vakuusarvoa ei pidetä riittävänä. Ongelmia lainansaannissa on ollut jopa vakavaraisilla taloyhtiöillä.

Asunto-osakeyhtiöiden korjausvelan vähentäminen olisi hyvä koronakriisin jälkeisen ajan elvytyskohde. Kun talouden pyöriä laitetaan jälleen liikkeelle, valtion tulisi osana elvytystoimia tukea taloyhtiöitä ja tarjota niille talouden työkaluja, tukea, luottoa ja takuita, joiden turvin välttämättömät remontit voidaan tehdä. Tämä tukisi työllisyyttä ja kansallisvarallisuutemme arvon säilymistä.

Ismo Puhakka

Jyväskylä

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.