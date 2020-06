Valtioneuvoston asetuksessa asuinrakennusten energia-avustuksista vuosille 2020–2022 on epäkohta, joka tulee korjata. Asetuksen ulkopuolelle on rajattu taloudellista toimintaa harjoittavat yhteisöt eli käytännössä kaikki vapaarahoitteiset vuokra-asuntoyhtiöt. Rajauksen takia merkittävä osa asuinrakennusten korjaamisen markkinasta on tällä hetkellä asetuksen soveltamisen ulkopuolella – täysin perusteettomasti. Samoin puukerrostalojen tuotantoon on osoitettu tukea, joka ei koske vapaarahoitteisia toimijoita.

Jotta talous nousee taantumasta, tarvitsemme työllisyyttä ja talouden kantokykyä turvaavia kestäviä toimia. Korjausrakentamisella, joka vastaa noin puolta kaikesta rakentamisen volyymista Suomessa, on tässä tärkeä vaikutus. Korjausrakentaminen on myös sektori, joka on kohdannut eniten haasteita rakentamisessa kevään aikana. Tämä käy ilmi huhti–toukokuun vaihteessa Raklin jäsenilleen teettämästä kyselystä.

Martti Hetemäen työryhmän raportissa esitetään elvyttävien toimien suuntaamista hiilineutraaliutta ja kestävää kilpailukykyä tukeviin investointeihin. Energiatehokas korjaus- ja puurakentaminen ovat juuri tällaisia toimenpiteitä.

Suomella on kunnianhimoinen mutta saavutettavissa oleva tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. Tämä vaatii panostuksia asuntokannan energiatehokkuuteen, jota alan toimijat jo tekevät.

Asuinrakennusten energia-avustuksella ja puurakentamisen tuella voidaan edistää kahta yhteiskunnalle tärkeää tavoitetta: työllisyyttä ja vähähiilisyyttä. Mahdollistetaan se rajoittamatta.

Aija Tasa

johtaja, Kiinteistönomistajien ja rakennuttajien järjestö Rakli

