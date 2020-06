Muut lehdet

Savon Sanomat toteaa, että Euroopassa on vaiheittain ryhdytty avaamaan rajoja.

”Hallitus päätti torstaina luopua sisärajavalvonnasta lentoliikenteessä ja säännöllisessä lauttaliikenteessä Baltian maihin sekä Islantiin, Norjaan ja Tanskaan. Valvonta poistuu myös Suomen ja Norjan maarajalla.”

”Silmiinpistävää on, että listalta puuttuu Ruotsi eli naapurimaa, jonka kanssa Suomella on perinteisesti ollut läheisimmät suhteet. Mitään ihmettelemistä tässä ei pitäisi olla. Epidemiatilanne Ruotsissa on täysin erilainen kuin muissa Pohjoismaissa. Suomen ei pidä rajoitustoimien purkamisessa ottaa turhia riskejä.”

”Pandemia ei ole ohi, ja joillakin alueilla tilanne pahenee koko ajan. Vaikka matkustaminen joihinkin maihin helpottuu, kasvaa ihmisten oma vastuu.”

Kaleva muistuttaa, että aiemmasta rajoitusten purkamisesta huolimatta tartunnat eivät ole Suomessa lisääntyneet.

”Suomi näyttää saavuttaneen yhden tärkeän etapin koronaviruksen vastaisessa taistelussa. Tauti on vaimentunut ja tartuntaketjut saatu hallintaan. Siksi yhteiskunnan avaamista voidaan jatkaa muun muassa sallimalla matkailu lähialueen maihin.”

”Ruotsi puuttuu joukosta, mikä ei maan tautitilanteen vuoksi yllätä. Ruotsin erilainen tartuntavauhti on otettu huomioon pitämällä raja vielä suljettuna.”

”EU on esittänyt, että Schengen-maat voisivat muodostaa oman matkustusalueensa. Ilmeisesti siihen hallitus ratkaisuillaan tähtää, vaikkakin varovaisesti. Päätöksiä tehdään koronaviruksen tukahtumisen mukaan. Tauti ei kaikkialla ole yhtä lailla talttunut kuin ensi viikolla matkustukselle avattavissa maissa.”

Karjalainen pitää päätöstä avata matkustusta ja maan rajoja vähittäin ja varovasti oikeana ja välttämättömänä.

”Täysin koronasta ei päästä lähiaikoina, ei ehkä koskaan, ja rokotteen saamiseen menee vielä runsaasti aikaa. Maata ja maailmaa on siis syytä avata – hiukan rohkeastikin, mutta ei uhkarohkeasti.”

”Ruotsissa tunnetaan närkästystä Suomea kohtaan aivan syyttä. Mitään Ruotsi-vihaa ei Suomessa ole eikä lietsota, kyse on aivan silkasta tautipelosta. Sitä ei voi paheksua, sillä Ruotsin tautitilanne on yhä vaikea.”

”Suomi avaa rajansa Ruotsiin heti, kun se suinkin on turvallisesti mahdollista. Niin tekevät myös Norja ja Tanska. Pohjoismaat ovat yhtä perhettä myös koronan jälkeen.”

Turun Sanomat arvioi, että pohjoismainen vapaan liikkuvuuden alue kokee koronasuosituksissa pienen kolauksen.

”On sääli, ettei Ruotsi voi olla muiden kanssa samassa joukossa. Siihen ei Ruotsin koronatilanne anna vielä mitään mahdollisuuksia.”