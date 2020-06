Kun Suomessa on pohdittu EU-komission hahmottelemaa koronaelvytys­rahastoa, sen on todettu olevan poliittisesti vaikea ratkaisu, koska esitys kuulemma edustaa ”yhteisvastuuta”. Ilmaisua käytetään yleensä kielteisessä sävyssä: Etelä-Eurooppa vie ne veroeurot, jotka suomalainen äänestäjä on kunniallisesti maksanut.

Politiikan katekismus kertoo, että äänestäjä ei jätä rankaisematta sitä, joka yhteisvastuuseen turhaan suostuu. Kannattaisi silti katsoa hieman kauemmas – jos se politiikassa on enää mahdollista.

Suomessa työmarkkinajärjestöt puoltavat apupakettia. EK, Akava, STTK ja SAK tulkitsevat yhteisessä julkilausumassaan, että ”Suomen on suhtauduttava rakentavasti EU:n elpymisrahaston perustamisesta käytäviin neuvotteluihin”. Järjestöjä huolestuttaa se, että ilman apua EU ja euroalue voivat vaipua investointilamaan, mikä olisi myrkkyä Suomen taloudelle.

Työmarkkinajärjestöt voivat keskittyä siihen, mikä elvytyspaketin ydin onkin: työn ja talouden suojeleminen koko EU:n alueella.

Euroopan keskuspankki (EKP) on joutunut jo vuosia kantamaan vastuuta euroalueen pystyssä pysymisestä. Ilman kevyttä rahapolitiikkaa ja pankin rahamarkkinoilla nauttimaa luottamusta euroalue olisi jo hajonnut. Jäsenmaat eivät ole pystyneet eivätkä halunneet kantaa vastuutaan järjestelmästä, josta ne hyötyvät.

Viikko sitten EKP ilmoitti pidentävänsä arvopapereiden osto-ohjelmaansa ja käyttävänsä enemmän rahaa ostoihin. Vähemmälle huomiolle jäi, että pankki arvioi euroalueen inflaation jäävän lähivuosiksi alle tavoitetason, noin kahden prosentin vauhdin. Eli EKP kertoi tekevänsä parhaansa, mutta tunnusti samalla, että rahapolitiikka ei riitä talouden vauhdin kiihdyttämiseen.

EKP heitti pallon takaisin jäsenmaille. Niiden olisi jo kannettava yhteistä vastuuta euroalueesta. Jäsenmaat ovat tehneet apupakettejaan pandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin, mutta ilman EU-tason koordinaatiota paketit lisäävät eriarvoisuutta ja euroalueen eritahtisuutta. Saksa pystyy käyttämään oman taloutensa ja yritystensä auttamiseen 130 miljardia euroa. Vähemmän eurosta hyötyneet, köyhemmät reuna-alueet joutuvat tyytymään paljon pienempiin summiin.

Ja on se elvytysrahasto poliittinen ratkaisu myös etelässä. Tuoreet mielipidetiedustelut Italiasta kertovat, että unionia vastustavien joukko kasvaa, koska EU:n ja EU-maiden koetaan unohtaneen Italian. Samoin kasvaa entistä ärhäkämpien populistien kannatus. Viime aikojen mielipidetiedusteluissa Italian suosituimpien puolueiden joukkoon on noussut äärioikeistolainen Fratelli d’Italia (FdI). Se rakentaa maailmanlaajuista äärioikeisto­populistien liittoumaa uskottavammin kuin Lega. FdI:n taakse valuu sekä Legan että perinteisen oikeiston kannattajia.

Jos Italia päätyy talouskriisiin ja apua ei tule pohjoisen nuivan politiikan vuoksi, euroalueen kolmanneksi suurin talous voi päätyä EU-vastaisuudella politiikkaa tekevien populistien johtamaksi. Ehkä EU:ssa pitäisi tuntea hieman ”poliittista yhteisvastuuta” – vastuuta siitä, että unionia ei näin murenneta.

Suomi on aiemmin asemoinut itsensä talouskurin maaksi. Tätä linjaa on puolustettu turvallisesti Saksan selän takaa. Saksa on nyt muuttanut mieltään. Se ottaa yhteisvastuuta alueesta, josta se Suomen lailla hyötyy. Ruotsikin kuuluu sisämarkkinoiden isoihin hyötyjiin, mutta se vastustaa rahastoesitystä. Suomen hallitus on ottanut varovaisen myönteisen kannan komission pakettiin, mikä on hyvä. Esityksessä on ongelmia, mutta Suomen ei tule tässä asiassa olla pandemiassa mainettaan tahrivan Ruotsin rinnalla.

Suomen kannalta vähintään yhtä tärkeä taistelu käydään toisaalla. Saksa ja Ranska hivuttavat EU:n kilpailu- ja teollisuuspolitiikkaa protektionistiseen suuntaan. Pandemian nimissä tehtävät valtiontukikäytännöt saattavat jäädä pysyviksi.

Nimellisesti tavoitteena on suojata Euroopan yrityksiä muun muassa epäreilulta kiinalaiselta kilpailulta. Hankkeessa on se suuri vaara, että lopulta päädytään suojelemaan kahden suurimman euromaan omia talousintressejä – myös unionin sisällä. Tämän linjauksen vastustamiseen Suomen kannattaa käyttää poliittista pääomaa enemmän kuin komission elvytysrahaston vastustamiseen. Rahasto on kuitenkin vain väliaikainen ratkaisu, EU:n kilpailu- ja valtiontukikäytäntöjen muutos voi olla pysyvä muutos huonompaan.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.