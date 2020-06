Kuinka puhdasta on suomalainen luonnonvesi? Ennen kaikkea: voiko sitä juoda?

Kysymys kuumenee kesäisin, kun ihmiset patikoivat tai pyöräilevät metsiin. Tänä kesänä eräilyn suosiota kasvattaa kotimaahan kääntynyt matkailu, koska ulkomaille ei pääse tai sinne ei huvita mennä.

Retki-into saattaa kuitenkin lässähtää, jos toteaa joutuvansa kantamaan pahimmillaan monen päivän ja ihmisen juomavedet. Joten mitäpä jos täyttäisi mukinsa järvestä tai joesta.

Jokaiseen kulkijaan ja maastonkohtaan soveltuvaa ohjetta juomakelpoisuudesta ei ole. Mutta suositus on, ja sen kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke).

”Raakavettä ei kannata juoda”, sanoo Syken vesikeskuksen ryhmäpäällikkö Seppo Hellsten.

Vesi pitäisi ennen nauttimista keittää retkikeittimellä tai nuotiolla. Moinen taas vaatii ennakointia, vaivaa ja aikaa. Retkikaupoissa myydään laajaa valikoimaa vedensuodattamia ja pillereitä, jotka puhdistavat ilman keittämistä, mutta oma riesansa näistäkin koituu. Ja ainakin eräät tableteista tuovat juotavaan hivenen uimahallin aromia. Kiusaus hörpätä raakana on siis kova.

Hellsten muistuttaa, että viemärivesien puhdistusjärjestelmä ei ole aukoton. Joki saattaa tuoda järveen suolistobakteeria, jos vuon varrella on asutusta. Lapin asumattomista erämaista puolestaan tiedetään tapauksia, joissa purossa maannut poronraato on saastuttanut veden, ja alajuoksulta juoneita on sitten haettu helikopterilla hoitoon.

Turvalliseksi raa’an luonnonveden lähteeksi Hellsten nimeää ainoastaan – lähteen. Jos näkee puron alkupisteen, kiven tai maan kolosta pulppuavan virran, voi olettaa, että puhdasta on.

Suosituksen lisäksi on oma kokemus. Olen vuodesta 2000 lähtien juonut raakaa vettä vähintäänkin kymmenistä Suomen joista, järvistä, lammista ja puroista. Ylä-Lapista Nuuksioon.

Joskus vesi on ollut hieman ruskeaa, toisinaan nesteessä on vipeltänyt piskuisia olentoja. Hormista alas vain!

Aiheutuneiden vatsa- tai muiden oireiden määrä: nolla.

Ehkä minulla on ollut hyvä tuuri (mitä en kyllä usko), kenties vatsani on sietävää sorttia. Bakteerejakin käsittelemme kukin yksilöllisillä tavoillamme.

En tietenkään kiistä suosituksen tarpeellisuutta. Ainoastaan kannustan omakohtaiseen riski- ja mukavuusanalyysiin, jotta kullanarvoisista retkihetkistä saisi ulosmitattua täyden nautinnon.

Kirjoittaja on HS:n kulttuuritoimittaja.