Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että hallitus nyt esittää panostuksia lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseen koronaviruksesta aiheutuneiden ongelmien korjaamiseksi.

Koronaviruksen myötä kouluista koteihin siirtynyt opetus toi esille rakenteellisia ongelmia koulujen ja vieraskielisten vanhempien välisessä yhteistyössä. Nyt niiden korjaamiseksi on tehtävä nopeasti työtä luottamuksen rakentamiseksi.

Työssämme vieraskielisten perheiden kanssa huomasimme, että kodin ja koulun välinen kommunikaatio koronatilanteessa ei aina onnistunut.

Koulujen henkilökunta pyrki viestimään parhaansa mukaan, mutta esimerkiksi sähköiset ja yksikieliset viestit eivät aina tavoittaneet niitä vanhempia, joiden suomen kielen taito tai tietotekninen osaaminen olivat heikompia. Näissä tilanteissa Vanhemmat saivat pahimmillaan tiedon koulun sulkemisesta lapsiltaan, jotka joutuivat toimimaan viestinvälittäjinä pelottavassa ja ahdistavassa tilanteessa, jossa he itsekin olisivat tarvinneet tukea.

Kouluterveyskyselyn mukaan ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten pääsy oppilashuollon palveluiden piiriin on vaikeampaa kuin muilla. Samalla he kokevat useammin keskusteluvaikeuksia vanhempiensa kanssa. Erityisesti vanhempien heikko suomen kielen taito on kuormittava tekijä lapselle.

Suomen pakolaisavun kulttuuritulkit toimivat linkkinä koulujen ja kotien välillä. Helsinki on panostanut monikielisyyteen oppilaitosten ja kotien yhteistyön kehittämiseksi, ja sen toiminnan oppeja voitaisiin levittää muihinkin kuntiin.

Kulttuuri- ja kielierojen takia lapsia ei saa jättää tällaiseen vastuuseen. Kuntien ja oppilaitosten on kehitettävä tapoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää vieraskielisiä vanhempia, jotta lapsen hyvinvoinnin kannalta tärkeä kodin ja koulun luottamuksellinen yhteistyö voi syntyä.

Jenny Joensuu

ohjaaja, Linkki-hanke

Katja Mannerström

yhteiskuntasuhdepäällikkö, Suomen pakolaisapu

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.