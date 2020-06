Espoossa, lähellä Helsingin rajaa on Käärmesaari. Matkaa Lauttasaareen on linnuntietä vajaat kaksi kilometriä ja Westendiin runsaat kaksi kilometriä. Helsinki ja Espoo ovat kunnostaneet saarta yhdessä, ja esimerkiksi tulentekopaikkoja on parannettu. Saaresta näkyy Helsingin komea siluetti ja aavat merimaisemat.

Saaristoveneiden reittien varrella olevat ulkoilusaaret täyttyvät retkeilijöistä, mutta Käärmesaareen pääsee vain omalla veneellä.

Korona-aikana luontoretkeilyn lisääntyessä Käärmesaari kannattaisi ottaa saaristoveneiden pysähtymispaikaksi sekä Espoon että Helsingin puolella. Aluksi veneet voisivat liikennöidä saarelle vaikkapa muutamana viikonloppuna kesässä.

Tony Hagerlund

Espoo

