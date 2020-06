Ruoantuotannon ilmastovaikutukset ovat kompleksi kokonaisuus, jossa kotieläintaloutta arvostellaan kohtuuttomasti. Esimerkiksi Mari Koistinen ja Seppo Knuuttila kritisoivat mielipidekirjoituksessaan (HS 10.6.), että viljelypinta-alasta 70 prosenttia käytetään eläintuotantoon.

Pohjoiset olot ovat luoneet suomalaisen maatalouden erityispiirteet. Nykyinen ruoantuotanto ja maatalous ovat kehittyneet maahamme pitkän ajan kuluessa ja ne optimoivat käytössämme olevat resurssit ja olosuhteet. Kotieläintuotanto sopii pohjoisiin olosuhteisiimme erinomaisesti.

Siksi Suomessa iso osa maataloudesta on joko suoraan kotieläintuotantoa tai sille rehua tuottavaa kasvinviljelyä. Takana on yli vuosisatainen karjatalouden kehitystyö, joka on johtanut resurssitehokkaaseen kotieläintalouteemme. Luonnonolojen vuoksi emme pärjää yhtä hyvin ihmisravinnoksi kelpaavissa erikois- ja valkuaiskasveissa, mutta jos markkinat ja viljelyvarmuus kehittyvät, niiden viljelykin meillä kasvaa.

Vahvuutemme on nurmipohjainen maatalous. Ilmastonäkökulmasta voimme lisätä vielä nykyisestä nurmialaa, etenkin heikompituottoisilla pelloilla, ja siten lisätä merkittävästi maatalouden hiilensidontaa. Monipuoliset viljelykierrot ja karjanlanta elvyttävät maaperää, joka on väsynyt monokulttuurivuosikymmenten jälkeen.

Huomio tulee kohdistaa maaperään, josta yli kolme neljäsosaa suomalaisen maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin (Tilastokeskus). Suurin lähde ovat turvepellot, joissa on myös paljon mahdollisuuksia vähentää päästöjä. Kivennäismailla puolestaan on mahdollisuuksia lisätä hiilen määrää.

Suomessa kotieläintuotannon vähentäminen ei ole ilmaston kannalta järkevää. Kotieläimistä suoraan aiheutuvia kasvihuonekaasuja on vain noin 15 prosenttia maatalouden kaikista päästöistä, kun maaperästä on peräisin noin 78 prosenttia ja energiasta 7 prosenttia. Kaikkein tehokkainta on kohdentaa toimenpiteitä suoraan vajaatuottoisiin turvemaihin.

Maidon- ja naudanlihantuotanto sekä sian- ja broilerinlihantuotanto tarvitsevat peltoa rehun tuottamiseksi noin miljoona hehtaaria. Suomessa on kuitenkin yli 2,2 miljoonaa hehtaaria peltoa.

Meillä on paljon tehottomassa tuotannossa olevia peltoja. Niistä aiheutuu merkittäviä ilmastopäästöjä, mutta pellot voidaan muuttaa myös hiilinieluiksi oikein kohdennetuilla ohjauskeinoilla.

Liisa Pietola

ympäristöjohtaja, maanviljelyskemian ja -fysiikan dosentti, MTK

Jukka Rantala

ilmastoasiantuntija, MTK

