Täällä Tampereella on nyt todella paljon suuria rakennusprojekteja. On raitiotiehanke ja seuraavaksi Kansiareena. On selvää, että nämä hankkeet häiritsevät katukuvaa.

Suuri osa meistä tamperelaisista kuluttaa uskomattoman paljon energiaa jatkuvaan valittamiseen. Ei kai se kivaa ole, kun kaikki on ”rääksällään”, mutta se on tilapäistä. Kun tulee valmista, kaupunkimme on entistä ehompi.

Ei ratikkatyömaata ”kääritä rullalle” teidän ruikuttajien iloksi. Eikä areenaa työnnetä kasaan, vaikka kuinka valittaisitte. Yrittäkää nyt hyvät ihmiset kestää, tai verenpaineenne nousee entisestään. Onko se niin vaikeaa? Onko?

Rauno O. Lehtonen

Tampere

