Valtaosa maatalouden ongelmista johtuu siitä, että erinäisistä syistä johtuen Suomessa ruoka on halpaa. Esimerkiksi 1960-luvulla kotitaloudet käyttivät kokonaistuloistaan moninkertaisen summan ruokahankintoihin nykypäivän tilanteeseen verrattuna.

Olin itse 1990-luvulla teininä useamman kesän töissä mansikkatilalla. Siihen aikaan suurin osa työntekijöistä oli suomalaisia, mutta joitakin ensimmäisiä ulkomaalaisia oli jo mukana. Pelloilla oli niitä, jotka totesivat parin viikon työrupeaman jälkeen, ettei homma sopinutkaan heille. Ja sitten oli muita, teinejä ja aikuisia, jotka tekivät töitä tienatakseen rahaa.

Yrittäjälle rekrytointi on aina sekä riski että mahdollisuus, joten ymmärrän hyvin, miksi osa maatalousyrittäjistä on päätynyt rekrytoimaan ulkomaalaisia. Ulkomaisilla työntekijöillä on hyvä työmotivaatio, koska kotimaassaan he saavat samalle rahalle enemmän vastinetta kuin suomalaiset työntekijät. Suurempaa palkkaa ei voida maksaa, koska maataloustuotteiden loppuhinta on alhainen.

Me kaikki tarvitsemme maatalousyrittäjää päivittäin. Muistetaan, kenen ansiosta meillä on ruokaa pöydässä. Tarvitsemme kaikkien panosta huoltovarmuuden säilyttämiseksi.

Johanna Nieminen

Iitti

