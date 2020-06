Miten saa saksalaisen kireän otsa­rypyn katoamaan ja suu­pielet hymyyn? Mainitsemalla sanan Suomi!

Monilla saksalaisilla on kauko­ihastus Suomea kohtaan. Suomi on saksalaisille luontoa, puhtautta, rauhaa ja nuorten naisten menestystä politiikassa.

Asuin ensimmäistä kertaa Saksassa 25 vuotta sitten, ja tammikuussa muutin maahan uudestaan. Vielä 1990-luvulla minulta kysyttiin, syöttekö te suomalaiset aina vain pikimustaa leipää ja kalaa, tiedätkö mikä on pääsiäismuna ja onko Suomessa teepusseja.

Nyt en ole törmännyt yhteenkään huvittuneen säälittelevään reaktioon Suomeen liittyen, päinvastoin. ”Aaah, Finnland!”

Ruotsi on Saksassa tietenkin vielä paljon Suomea tunnetumpi ja vahvempi ihana pohjoismainen brändi. Tai oli. Nyt Ruotsi-kuva muuttuu maan epäonnistuneen koronavirusstrategian takia. Ruotsalaiset eivät saa vielä tulla vapaasti Saksaan, suomalaiset saavat. Ruotsin lommon paikkaus voi kestää vuosia.

Tänä kesänä Suomella olisi tilaisuus vahvistaa puhtoista brändiään ja kohota Manner-Euroopan silmissä esiin maana, joka sai nopeasti ja fiksusti tartunnat kuriin. Rajojen avautuessa Suomi olisi voinut edetä muiden vertaistensa maiden tahdissa, hallitusti ja säännellysti.

Mutta ei, saksalaisetkaan eivät pääse Suomeen vielä ilman karanteenisuositusta. Heidät on niputettu samaan ryhmään ruotsalaisten ja venäläisten kanssa.

Saksassa koronaviruspandemiaan suhtaudutaan pragmaattisesti. Tilanne on nyt aisoissa. Koko Saksassa on ollut viimeksi kuluneen viikon aikana 2,6 uutta tartuntaa 100 000 asukasta kohden, Suomessa luku on 2. Saksan uusista tartunnoista iso osa rajautuu tarkasti, esimerkiksi tietylle parsatilalle. Etäisyys- ja hygieniasääntöjä vahditaan ja noudatetaan tarkasti.

Toisen aallon mahdollisuus on otettava vakavasti, mutta Saksassa useimmat ajattelevat, että hallitulle matkustamiselle ei ole estettä siellä, missä tilanne on nyt hyvä. Avainasemassa ovat säännöt.

Suomen linjassa tuntuukin nyt olevan kyse enemmän ulkopolitiikasta kuin pandemiatilanteeseen liittyvästä pragmaattisuudesta. Ruotsi on paniikissa, ja Suomi myötäilee kohteliaasti tärkeintä kumppaniaan eikä ojenna itse kättä kohti Keski-Eurooppaa Ruotsin ohi.

Suomi ei hae paikkaansa onnistujien joukossa vaan odottaa syrjässä. Ehkä se on Suomelle luonteenomaistakin.

Kirjoittaja on HS:n Berliinin-kirjeenvaihtaja.