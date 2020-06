Muut lehdet

Ilta-Sanomat arvioi, että kansain­välisessä vertailussa suomalainen terveyden­huolto­järjestelmä on selvinnyt korona­virus­epidemiasta hyvin.

”Raskaan tehohoidon kapasiteetti onnistuttiin kaksinkertaistamaan pahimman varalta. Duodecim-aikakauskirjan tuoreiden tietojen mukaan päivystys­kirurgiasta pystyttiin silti pitämään huolta. Ei-kiireellistä kirurgiaa tarvitsevat potilaat joutuivat joustamaan, mutta tilanne on jo palaamassa normaaliksi.”

”Duodecim kertoi myös, ettei muiden sairauksien hoitovelka ole päässyt merkittävästi kasvamaan. Tämä kaikki on vaatinut henkilöstöltä valtavasti työtä ja kiitettävää uhrautumista.”

”Myös heikkouksia on tullut esille. Tampereen yliopiston kansainvälisen terveyspolitiikan professori Meri Koivusalo on huolissaan siitä, että lääkärien kansanterveyden osaaminen Suomessa on merkittävästi kaventunut. Siksi myös kansanterveydellisten toimien käytännön toteutus on professorin mukaan ollut ’heikolla tasolla’.”

”Sektoreihin ja siiloihin linnoittautuminen ei auta koronan tapaisen monitahoisen ongelman ratkaisemisessa, sillä mikään yhteiskunnan ala ei ole siltä suojassa. Tarvitaan laajaa resilienssiajattelua.”

Savon Sanomien mukaan Suomi on ­onnistunut kansan­terveydellisesti korona­virus­epidemian hallinnassa kiitettävästi.

”Jokainen kuolonuhri on luonnollisesti liikaa, mutta koronan aiheuttamat kuolemat ja myös tartunnat ovat kansainvälisessä vertailussa pysyneet alhaisina.”

”Vaikka Suomessa pandemia on ainakin toistaiseksi hallinnassa, hämmentävää on, kuinka jälkiviisaasti tehtyjä toimia on osin arvioitu. Toki selkeiltä virheiltäkään ei ole vältytty, ja linjausten arviointia täytyy jatkoa varten tehdä.”

”Kevättalvella Suomessa tehtiin ratkaisuja tilanteessa, jossa pandemia riehui eteläisessä Euroopassa. Ruotsin valitsema tie osoittaa, että sama olisi voinut olla edessä Suomessa.”

”Koronan vastaisen taistelun arvioinnissa on hyvä pitää kirkkaana mielessä, että pandemiaa taltutetaan vajavaisilla tiedoilla. Niin vähän dataa viruksen käyttäytymisestä on olemassa. Kun Suomessa on purettu rajoitustoimia, niiden vaikutuksia on seurattava tarkkaan ja ryhdyttävä viipymättä toimiin, jos tilanne sitä edellyttää.”

Hufvudstadsbladetia huolestuttaa voimistuva ”korona­nationalismi”.

”Kilpaillaan koronavirusstrategiaa, kuolonuhreja ja tartuntalukuja vertailemalla. Mikä maa on muita edellä valmiudessa ja taudin hallinnassa, mistä maasta tulee yleinen pilkan kohde?”

”Kysymys on väärin asetettu. Pandemia ei ole jalkapallo-ottelu. Mik­si käyttäydymme kuin oman joukkueen puolesta heikkopäisesti intoileva huutosakki?”