Vieraskynä

Kalojen kyvyistä on olemassa jo paljon tutkittua tietoa. Tiedämme, että kalat tuntevat kipua ja että kalat ovat yksilöitä, joilla on erilaisia kykyjä sekä yksilöllisiä mieltymyksiä ja tapoja. Kaloja kuitenkin usein pidetään alkeellisena ja homo­geenisena eläin­ryhmänä.

Väärän käsityksen vuoksi kärsimyksen tuottaminen kaloille hyväksytään aivan eri tavalla kuin esimerkiksi kärsimyksen tuottaminen nisäkkäille tai linnuille.

Kalojen tarpeita ei juuri arvosteta. Tämä johtuu pohjimmiltaan tietämättömyydestä ja vieraudesta. Kaloihin on selvästi vaikeampaa samaistua kuin nisäkäslajeihin. Kalat eivät ääntele eivätkä ilmehdi tavalla, joka olisi meille helposti ymmärrettävä. Kalat poikkeavat anatomialtaan ja fysio­logialtaan niin monin tavoin itsestämme, että niiden kivun ja hyvinvoinnin ohittaminen on helppoa.

Käytännössä tämä näkyy kalojen kohtelussa. Monet normaaleina pidetyt kalojen kohtelun tavat olisivat nisäkkäisiin kohdistuessaan lait­tomia.

Väärä käsitys siitä, ettei kala tunne kipua, on onneksi jo väistymässä. Viime vuosikymmeninä aiheesta on saatu niin paljon tutkimustietoa, että kalojen kivuntunnosta voidaan jo sanoa olevan enemmän todisteita kuin lintujen kivuntunnosta. Lintujen kivuntuntoa tuskin kukaan kyseenalaistaakaan.

Kalojen hermoston rakenne poikkeaa nisäkkäiden hermostosta. On kuitenkin näytetty toteen, että kaloilla on kaikki kipukokemuksen kannalta olennaiset rakenteet – ­kivusta viestivistä nosiseptoreista ­aina kipua käsitteleviin hermokeskuksiin. Kalat myös pyrkivät välttämään kipua aiheuttavia tilanteita ja lievittämään jo aiheutunutta kipua mahdollisuuksien mukaan.

Tästä huolimatta esimerkiksi vaatimus kalojen tainnuttamisesta herättää yhä vastustusta myös vapaa-ajan kalastajien parissa. Aihe on noussut esiin erityisesti pilkkikilpailujen yhteydessä.

Kalat ovat monimuotoisia. Eri kala­lajeja tunnetaan jopa 35 000, ja niiden evolutiivinen kehitys on jatkunut satoja miljoonia vuosia omilla urillaan. Kalojen niputtaminen yhdeksi ryhmäksi on yhtä epäjohdonmukaista kuin lepakoiden, koirien ja delfiinien käsittely keskenään samanlaisena nisäkäsryhmänä.

Toisin kuin yleisesti luullaan, monet kalalajit ovat nopeita oppimaan ja niillä on kyky pitkäkestoiseen muistiin. Niiden on myös havaittu oppivan uusia taitoja tarkkaillessaan lajitovereitaan. Osa lajeista käyttää työkaluja ravinnon hankintaan. Puhdistajakalojen on todettu valikoivan asiakkaitaan erilaisin itselleen edullisin perustein.

Vaikka kalat eivät ilmeile inhimillisesti tai ääntele meidän korviimme kuuluvalla taajuudella, se ei tarkoita ominaisuuksien puuttumista. Kalojen kasvot eivät taivu meille ymmärrettäviin asentoihin, mutta ne ilmentävät sairautta, stressiä ja pelkoa liikkeillään ja hienovaraisilla evien asentojen sekä värin muutoksilla. Huomattava osa kaloista tuottaa tarkoituksenmukaisia ääniä, joita kalat myös kuulevat.

Kalojen aistimaailma eroaa omastamme. Ne hyödyntävät kemiallisia signaaleja monin tavoin. Yksi esimerkki tästä on lohien uskomaton kyky palata mereltä syntymäjokiinsa kutemaan.

Keskustelu kalojen hyvinvoinnista on tarpeen ja etenee. Viranomaiset ovat jo viestineet tainnutuksen pakollisuudesta kilpailuissa. Euroopan unioni tavoittelee kalojen hyvinvoinnin lisäämistä, minkä tulisi näkyä myös Suomen toiminnassa.

Koska kalastus on Suomessa erittäin suosittu harrastus, jokaisella virkistyskalastajalla on tärkeä tehtävä hyvän kalastuskulttuurin levittäjänä. Kesän kalastuskausi antaa tähän erinomaisen mahdollisuuden.

Vedenalainen maailma on edelleen ihmiselle sangen tuntematon. Tämä kertoo kuitenkin enemmän meistä ihmisistä kuin kaloista ja niiden kyvyistä.

Tuntemattomuus ja erilaisuus ­eivät ole hyväksyttäviä syitä elävien olentojen tarpeiden ja kivuntunnon ohittamiseen. Kalojen hyvinvoinnin huomioiminen on yhtä tärkeää kuin nisäkkäiden hyvinvoinnin huomioiminen.

Nykyisin tietoa on jo onneksi paljon, mutta käytännöt ja lainsäädäntö tulevat jäljessä.

Kati Pulli ja Markus Dernjatin

Pulli on eläinlääkäri ja toiminnanjohtaja (perhevapaalla) SEY Suomen eläinsuojelussa. Dernjatin on meri- ja ympäristöbiologi ja Sealife Helsingin intendentti.