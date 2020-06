Ensimmäinen työpaikkani oli sokerijuurikaspellon harvennus 1960-luvulla, käsin. Meitä oli muutamia lukiolaisia, jotka sinne pestauduimme. Saimme kortteerin maatilalta. Täyshoito vähennettiin urakkapalkasta. Palkka määräytyi harvennettujen sarkametrien mukaisesti.

Jotkut olivat nopeita työssään. Liisa ei saanut palkkaa, koska oli liian hidas, ”söi enemmän kuin tienasi”. Olimmeko me 1960-luvun opiskelijat suomalaista halpatyövoimaa? Entäpä ukrainalaiset kausityöntekijät nykyään?

Suomessa ollaan oltu hädissään: Mitä ihmettä tapahtuu sadollemme, jos ukrainalaiset eivät pääse apuun? Samaan aikaan Suomessa on työttömiä ja lomautettuja pilvin pimein. Mikä on tämä ukrainalaisten taika? Maanviljelijät väittävät, että heillä on ylivertainen taito. Mitä se on? Vai onko se ylivertainen halpuus?

Hallitus on tukenut ukrainalaisten kausityöläisten lennättämistä Suomeen pelastamaan Suomen maatalous. Osallistuuko Suomi siten virallisesti halpatyövoiman tukemiseen ja samalla puhumme omavaraisuudesta.

Voisimmeko siis kuvitella, että suomalainen työtön voisi havitella vaikkapa maataloustöitä, kelpo korvauksin? Voisimmeko kuvitella maksavamme siitä?

Ulla Siljander

eläkeläinen

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.