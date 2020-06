Koronaviruksen aiheuttaman tartuntavaaran vuoksi Veikkaus sulki kaikki peliautomaattinsa kolme kuukautta sitten.

Julkisiin tiloihin sijoitettuja peliautomaatteja on perusteltu monilla syillä. On vedottu ihmisten oikeuteen saada pelata rahapelejä. On vedottu myös siihen, että peliautomaatteihin hävityt eurot ovat välttämättömiä kulttuurin ja urheilun rahoittamiseksi.

Veikkaus on toistuvasti väittänyt suomalaisten siirtyvän pelaamaan maltalaisille uhkapelisivustoille, jos mahdollisuutta pelata ruokakaupassa ei olisi.

Todellisuudessa peliongelmaisia käytetään hyväksi.

Usein peliautomaattien luona on pienituloisia eläkeläisiä tai syrjäytyneitä. Pelaajien joukossa on paljon niitä, joilla on muutenkin vaikeaa toimeen­tulon ja elämänhallinnan kanssa. Peliautomaatteja ei sattumalta ole eniten lähiöissä, joissa tähän kohderyhmään kuuluvia asuu paljon.

Kulttuurin ja urheilun avustukset on kriisin aikana voitu hoitaa suoraan valtion budjetista, ilman hieman epämääräistä veikkausrahan jakokäytäntöä.

Veikkaus ilmoitti 12. kesäkuuta, että se avaa julkisissa tiloissa sijaitsevat peliautomaatit 15. heinäkuuta. Ennen avaamista tulisi Veikkauksen hallintoneuvoston – erityisesti puheenjohtaja Jukka Gustafssonin – huolehtia, että tehtäisiin selvitys siitä, miten peliautomaattien sulkeminen on vaikuttanut peli­ongelmiin ja ovatko peliautomaateilla pelaavat suomalaiset siirtyneet ulkomaalaisille uhkapelisivustoille.

Jos selvitys osoittaa, että peliongelmat ovat vähentyneet tai ettei siirtymistä ulkomaisille sivustoille ole tapahtunut merkittävissä määrin, tulee hallintoneuvoston ja Veikkauksen päättää kaikkien peliautomaattien poistamisesta pysyvästi julkisista tiloista.

Suomessa on jo aika siirtyä länsimaiseen käytäntöön ja sallia peliautomaatit ainoastaan erillisissä valvotuissa tiloissa.

Petteri Haveri

Helsinki

