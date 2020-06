Mielipidekirjoituksessa (HS 11.6.) ehdotettiin farmaseuttikoulutuksen aloituspaikkojen lisäämistä lääkkeeksi apteekkien työvoimapulaan. Ehdotuksessa ei valitettavasti huomioitu muutamaa näkökulmaa, joista alalla keskustellaan.

Valtioneuvosto esitti lisä­talousarviossaan korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämistä ja varasi siihen 124 miljoonaa euroa. Kirjoituksessa ehdotettiin, että summasta tulisi käyttää 650 000 euroa farmaseuttikoulutuksen lisäämiseen noin 30:lla opiskelijalla vuosittain.

Valtioneuvoston ehdottama rahoitus on tällä tiedolla kertaluonteinen. Lisäksi yliopistoissa ollaan jo nyt äärirajoilla rahoituksen, opettajien ja tilojen suhteen. Opiskelijat ja opettajat eivät kestä enempää venymistä koronatilanteessa, kun joidenkin opiskelijoiden opinnot ovat jo viivästyneet ja työmäärä tiedekunnissa kasvaa syksyllä ilman yhtäkkistä lisäystä opiskelijamäärissä. Farmasian opetukseen kuuluu esimerkiksi pienryhmäopetusta sekä laborato­riotöitä, jotka vaativat paljon ohjausta. Laadusta ei voida tinkiä, sillä yhteiskunnan tarve farmaseuttien taidoille on suuri. Yliopistoilla tulee olla riittävät resurssit opetuksen järjestämiseen.

Farmaseuttipulassa on otettava huomioon myös apteekkityön houkuttelevuus: työn mielekkyys, osaava johto ja vaativaa työtä vastaava palkka. Valmistuvilta opiskelijoilta saatujen viestien mukaan alan muut sektorit ovat onnistuneet houkuttelemaan valmistuneita yhä enemmän: kiinnostus viranomaistyöhön ja kliiniseen farmasiaan on kasvanut. Lisäksi tällä hetkellä lomautettujen farmaseuttien määrä on ennätyksellinen. Osalla apteekkifarmaseuteista lomautus on voimassa toistaiseksi. Tilanne huolestuttaa alan opiskelijoita.

Antti Kataja

puheenjohtaja

Suomen Farmasialiitto

Joonatan Haapalainen

puheenjohtaja

Suomen Farmasialiiton opiskelijat

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.