Helsingin Sanomien mukaan (14.6.) millenniaalit eivät pääse yhtä helposti kiinni työmarkkinoihin kuin aikaisempi sukupolvi.

Yksi syy on, että nykyään monet avoimet työpaikat ovat määräaikaisia. Määräaikaiset työsuhteet tuovat vapautta mutta lisäävät epävarmuutta. Korkeakoulututkinto ei takaa enää varmaa uraputkea, vaikka takana olisi korkeakouluharjoittelu tai monipuolinen työkokemus opintojen ohella. Ainakin joillakin aloilla korkeakoulutettuja on liikaa suhteessa avoimiin työpaikkoihin.

Korkeakoulutettujen työttömien määrä on lisääntynyt merkittävästi kuluvan vuoden aikana Akava Works (2020) -työttömyyskatsauksen mukaan.

Vaikka koronaepidemia on lisännyt työttömien määrää, se on tuonut kenties uudenlaiset ratkaisun avaimet kohtaanto-ongelmaan: Etätyöstä on tullut nopeasti uusi normi. Uuden työpaikan perässä ei tarvitse enää välttämättä muuttaa toiselle paikkakunnalle.

Pääkaupunkiseudulla kilpailu työpaikoista on kuitenkin kovaa. Oleellista olisi myös pysyä mukana työmarkkinoiden muutoksessa.

Talouden kannalta ei ole kestävää, että korkeakouluista valmistuvat päätyvät suoraan kortistoon. Mitään yksiselitteistä ratkaisua tähän ongelmaan ei ole, mutta olisi syytä edistää jatkokoulutusmahdollisuuksia, tukea nuoria yrittäjyyteen ja lisätä työelämän joustoja.

Toisaalta työnantajienkin pitäisi tarjota vastavalmistuneille mahdollisuuksia kerryttää soveltuvaa työkokemusta eikä syrjiä vastavalmistuneita vähäisen työkokemuksen perusteella.

Moni korkeakoulutettu työnhakija törmää myös siihen, ettei saa töitä siksi, että on ylikoulutettu.

Netta Salonen

hallintotieteiden maisteri

Helsinki

