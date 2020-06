Hallituksen esitys korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämisestä on erinomainen. Lisäykset tulisi kohdistaa erityisesti aloille, jotka jo nyt kärsivät työvoimapulasta. Lisäysten tulee olla myös riittäviä. On sanottu, että aloituspaikkojen lisäys esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajien koulutukseen on marginaalista suhteessa siihen, kuinka suurta tarve oikeasti on.

Pääkaupunkiseudun kuntien mukaan lisäystä varhais­kasvatuksen opettajien aloituspaikkoihin tarvittaisiin vähintään 250, kun Helsingin yliopiston esityksessä lisäpaikkoja on 14 (HS 10.6.) . Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen muutos vuoteen 2030 mennessä vaatii lisäpanostuksia etenkin alan opettajien kou­lutukseen. Nykyisillä koulutusmäärillä tavoiteltuja muutoksia ei päästä toteuttamaan.

Julkisuudessa esitetään usein väitteitä siitä, että hoitajiksi tai varhaiskasvatuksen opettajiksi kouluttautuneet eivät pysy alalla. Tilastokeskuksen ja KT Kuntatyönantajien tekemät selvitykset osoittavat väitteet vääriksi. Näille aloille kouluttautuneiden keskuudessa alan vaihtaminen on oikeasti hyvin vähäistä, vähäisempää kuin alan vaihtaminen vastaavan koulutustason verrokkiryhmissä. Työ- ja elinkeinoministeriön ammattibarometrissä työvoimapula on ollut vuodesta toiseen suurinta useissa kunta-alan ammateissa. Lääkärit, hammaslääkärit, lähihoitajat ja sairaanhoitajat, puheterapeutit, sosiaalityöntekijät, varhaiskasvatuksen opettajat ja psykologit ovat toistuvasti listan kärkipäässä.

Pula laillistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista johtaa alueelliseen ja eri väestöryhmien väliseen epätasa-arvoon palveluiden saatavuudessa. Myös Euroopan komissio on kiinnittänyt huomiota sote-palveluiden epätasa-arvoisuuteen Suomessa ja kehottanut puuttumaan terveydenhuollon henkilöstöpulaan, jotta terveydenhuolto­järjestelmän kantokyky paranisi.

Lääkäritiheys on Suomessa selvästi Pohjoismaiden alhaisin ja myös alle OECD-maiden keskiarvon. Vaje lääkäreistä on kasvanut viime vuosina jatkuvasti. Vuonna 2020 uudistettu työaikalaki hankaloittaa lääkäreiden päivystyksen järjestämistä ja edellyttää lisätyövoimaa. Lääkäripula pakottaa nyt jopa Helsingin ulkoistamaan terveysasemia, siinä missä ennen lääkäripulasta kärsittiin kauempana alan koulutuspaikkakunnista. Koronan aiheuttamasta kriisistä noustaan tuottavilla investoinneilla. On välttämätöntä, että lisäykset tehdään työ­voima­tarpeiden pohjalta. Muuten lääkärin vastaanotolle pääsy on jatkossakin vaikeaa ja päivä­kodeissa opettajat ja hoitajat joutuvat huolehtimaan ylisuurista lapsiryhmistä.

Työvoimapulasta nyt kärsiville aloille koulutetut ammattilaiset maksavat koulutuksensa takaisin sekä verotuloina että parantuneena ja tasa-arvoisempana palveluiden saatavuutena.

Juho Ruskoaho

työmarkkinatutkija

Sanja Mursu

osaamisen kehittämisen asiantuntija

KT Kuntatyönantajat

