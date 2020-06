Helsingin Sanomat

Parhaimmillaan koronakevät on voinut osoittaa meille, miten arvokasta ja elintärkeää on tyhjä tila. Harvaan asutussa maassa virus ei ole päässyt pahasti leviämään. Lähes jokaisella kaupunkilaisella on mahdollisuus päästä luontoon hengittämään, rauhoittumaan ja saamaan vapaata tilaa tunteilleen ja ajatuksilleen.

Ihmisen hyvinvointi edellyttää tilaa niin fyysisesti kuin henkisestikin. Parhaimmillaan osaamme antaa sitä myös toisille. Suomi on tutkitusti onnellisten ihmisten maa. Uteliaana odottelen, mitä hyvää tästä kriisiajasta voisi syntyä.

Helsingin seudun viehätys on kautta aikojen ollut tietyssä pikkukaupunkimaisuudessa ja kauniissa vaatimattomuudessa. Suurkaupunki-imagoa tavoittelevat, prameat vinoseinäiset tornit, hulppeat ostosparatiisit kaupungin keskustan tuntumassa ja metroradan varrella saavat jälleen ajattelemaan elämän arvoja.

Itselleni monesta syystä tärkeän Lapinlahden vanhan sairaalan ja sen upean puiston kohtalo on ollut pitkään puheenaiheena. Rakennetaanko puiston reunalle ”meluesteeksi” hotelli ja pari kerrostaloa?

Lapinlahden puistossa usein kävelleenä en luultavasti ole ainoa, joka ei ole huomannut häiriintyä liikenteen melusta, koska tunnelma siellä on niin rauhoittava. Ei mikään rakennusprojekti todellisuudessa tuota melua poista, koska puisto on niemi ja moottoritien humina kiirii sinne pitkin meren pintaa.

Niemenkärjessä, lämpimällä rantakalliolla istuessani pohdiskelen, rakennetaanko yhteiskuntaa onnellisuuden ja hyvinvoinnin kriteerein vai vaurauden ja ostovoiman.

Tosiasia on kuitenkin, että mikäli haluamme pärjätä täällä, täytyy tyytyä kaikilla tahoilla vähempään. Mitä meiltä muka puuttuu?

Tiina Törö

Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.