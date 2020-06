Helsingin Sanomat

Helsinki on saamassa uuden museon, jossa esitellään arkkitehtuuria ja designia. Keskustelu on alkanut museon sijainnista ja kustannuksista, mutta vähemmän on puhuttu siitä, miksi museo tehdään ja mitä talon sisällä tapahtuu.

Suomen maine arkkitehtuurissa ja designissa on parempi kuin mitä nykyhetki tuottaa. Kaikki kunnioitamme alan suuria nimiä: Eliel Saarista, Alvar Aaltoa, Antti Nurmesniemeä ja Tapio Wirkkalaa. On edelleen syytä esitellä heidän tuotantoaan, jotta uudet sukupolvet ja turistit voivat tutustua eri aikakausien saavutuksiin.

Myös uutta käyttökelpoista ja kaunista muotoilua syntyy edelleen: käyttöesineitä, teknologiaa, kankaita, lasiesineitä ja taidetta.

Arkkitehtuurissa on toisin. Nykyhetken suomalaismenestyksiä jää oikein miettimään. Julkisia rakennuksia tehdään harvoin, mutta hyviäkin esimerkkejä on kuten Kansallisooppera ja keskustakirjasto Oodi Helsingissä sekä kulttuurikeskus Kiinassa.

Sitä vastoin toimistojen ja hotellien nykyinen uusi arkkitehtuuri ei juuri ylpeydentunnetta nosta. Toimistot ovat elementtirakennuksia: ulkoa lasia ja sisältä maisemaa. Massiiviset liikekeskukset kuten Kamppi, Tripla ja Redi ovat liikennesolmujen luomia läpikulkupaikkoja, eikä niiden arkkitehtuuria huomaa.

Uudet asuinalueet eivät loista arkkitehtuurillaan sen enempää asemakaavan kuin rakennusten ulkonäönkään osalta. Esimerkiksi Kivistö Vantaalla, Matinkylä Espoossa ja Jätkäsaari Helsingissä ovat jatkuvasti esillä ahtaan kaupunkirakenteen, liikenneongelmien ja julkisivujen takia. Erinäköiset talot eivät muodosta kokonaisuutta. Kaksi- tai kolmekymmentä kerrosta asuinrakennuksessa ei tee talosta arkkitehtuurin helmeä.

Entä puurakentaminen? Onko näyttöjä muusta kuin harjoittelukappaleista ja korkeista kustannuksista?

Mitä asunnossa pitäisi olla, jotta sen suunnittelu olisi onnistunut? Missä ovat muunneltavuus tai tulevaisuus – esimerkiksi mahdollisuus rauhalliseen etätyöskentelyyn? Ovatko rakentamisen kustannukset aina määräävin tekijä?

Siis keskusteltakoon ensin siitä, mitä uudessa museossa esitellään. Historian parhaat saavutukset tietysti, mutta voisiko museo olla myös vuosittaisten saavutusten esittelypaikka, Hall of Fame? Voisiko siitä tulla keskustakirjasto Oodin kaltainen paikka, jossa syntyy vuorovaikutusta ja jossa suunnittelijat kuuntelevat ihmisten toiveita ja puhuvat muustakin kuin euroista? Katsotaan siis enemmän eteenpäin kuin taaksepäin.

Kari Sipilä

Espoo

