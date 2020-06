Helsingin Sanomat

Heikki Punnonen kirjoitti, että kesämajoilla tehdään bisnestä (HS Mielipide 7.6.). Kesämajat sijaitsevat Helsingin rannoilla ja saarissa, kaupungin omistamalla maalla. Voittojen tavoittelu on varmasti ongelma. Suurempi ongelma on kuitenkin se, että suuri osa Helsingin rannoista on annettu yksittäisten ihmisten käyttöön eikä muilla ole niille asiaa.

Rantojen pitäisi olla kaikkien kaupunkilaisten yhteisessä käytössä. Rannoille pitäisi rakentaa kevyen liikenteen väyliä ja jättää niiden ympärille luontoalueita. Niiden taakse voisi rakentaa vaikka uusia asuntoja. Siellä ne tuskin häiritsisivät ketään.

Mielestäni on kummallinen ajatus, että muutamilla etuoikeutetuilla ihmisillä on oikeus rantamökkiin melkein keskellä pääkaupunkia ja vielä kaupungin maalla. Rannat kuuluvat kaikille.

Silva Lehtinen

Helsinki

