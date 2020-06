Helsingin Sanomat

Suomalainen työ on kriisissä. Suuret sukupolvet eläköityvät, ja syntyvyys on laskussa. Julkisessa keskustelussa toistuu kysymys: Kuka tekee tulevaisuuden työt ja maksaa yhteiskunnan kasvavat kulut? Paineet työllisyysasteen nostamiseksi ovat kovat. Tarvitsemme kipeästi työperäistä maahanmuuttoa, mutta vielä kipeämmin tarvitsemme rasismista vapaita työmarkkinoita.

EU:n perusoikeusviraston (FRA) vuonna 2018 julkaisema tutkimus mustien kohtaamasta rasismista osoittaa, että rasismi on ongelma Suomessa. Jopa 63 prosenttia vastanneista on kohdannut rasismia kuluneen viiden vuoden aikana. Luku on Euroopan korkein.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Tasa-arvotietokeskuksen tietokoosteen (2015) mukaan syrjintää etnisen taustan perusteella tapahtuu etenkin työmarkkinoilla. Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitys (2020) afrikkalaistaustaisten työntekijöiden kokemuksista osoittaa, ettei muutosta viidessä vuodessa ole tapahtunut.

Kuinka integroimme ja sitoutamme kansainväliset opiskelijat ja työn perässä maahan muuttaneet suomalaiseen työelämään, kun emme onnistu tarjoamaan tasavertaisia mahdollisuuksia edes vähemmistöihin kuuluville suomalaisille ja Suomessa jo asuville? Työelämän tasa-arvo ei valmistu ilman aktiivisia antirasistisia toimia.

Suomalainen nimi on työmarkkinoilla etu. Diakonia-ammattikorkeakoulun Työnimi-kampanjassa tunnetut henkilöt hakivat töitä käyttäen romaninimiä. Kuukauden seurantajaksolla vain yksi neljästä hakijasta sai kutsun työhaastatteluun vankasta työkokemuksesta huolimatta. Helsingin ja Rovaniemen kaupungit ottivat vuonna 2020 kokeiluun anonyymin rekrytoinnin, jonka lähtökohtana on hakijoiden yhdenvertainen kohtelu ja matalampi kynnys päästä työhaastatteluun.

Vastuu työmarkkinoiden yhdenvertaisuudesta kuuluu jokaiselle. Yksilöt voivat oppia tunnistamaan etuoikeuksiaan ja piilevää rasismia sekä puuttua siihen, mutta tarvitsemme suunnannäyttäjiä. Päättäjien ja työnantajien tulee olla etulinjassa purkamassa rasistisia rakenteita ja varmistaa työelämän yhdenvertaisuus. Minkä antirasistisen teon sinä aiot tehdä tasa-arvoisen työelämän puolesta?

Sara Salonen

Akavan opiskelijoiden varapuheenjohtaja

