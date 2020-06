Helsingin Sanomat

Epidemia-aika on kannustanut monia kaupunkilaisia liikkumaan virkistysalueilla tavanomaista enemmän. Useat pääkaupunkiseudun ulkoilualueista ovatkin ruuhkaantuneet pahasti, kuten myös monet lähipuistot ja raitit.

Asukkaat ovat löytäneet monenlaista tekemistä lähivirkistysalueilta: yksi lukee kirjaa, toinen punnertaa jumppamaton kanssa, kolmas juoksee rastilippujen perässä, neljäs bongailee lintuja ja viides nautiskelee auringosta ja piknikeväistä. Lähellä kotia oleva, toimiva ja monipuolinen virkistysalueverkosto kannustaa liikkumaan ja ulkoilemaan.

Viheralueet tuottavat luontohyötyjä eli ekosysteemipalveluita. Luonnossa oleskelu vähentää stressiä, kehittää luovuutta ja tuo hyvää oloa. Monesti luonnossa liikkuminen koetaan myös kevyemmäksi kuin sisätiloissa tehty kuntosuoritus, joten luonnonympäristö kannustaa vähän huonommassakin kunnossa olevaa kulkijaa liikkumaan.

Kantojen ja kivien väistely metsäpoluilla kehittää motoriikkaa. Hengittäessämme raikasta metsäilmaa tai silitellessämme sammalmätästä kehoomme virtaa myös mikrobeja, jotka parantavat vastustuskykyämme. Viheralueilla kasvavat puut toimivat hiilinieluina ja imevät hulevesiä tulvahuippuja tasaten, muutamia esimerkkejä ekosysteemipalveluista mainitakseni.

Virkistysalueille kohdistuvan, tavallista suuremman käyttäjäpaineen voisi ajatella simuloivan tulevaisuuden tilannetta, jossa kaupungilla olisi nykyistä suurempi asukasmäärä ja viheralueilla näin ollen myös entistä suurempi käyttäjäpaine. Viheralueverkosto on nyt paikoin hyvin kuormittunut, sillä se on noussut rajoitusten aikana entistä suurempaan arvoon.

Epidemian vuoksi monet meistä ovat myös oleskelleet tavallista enemmän kotona ja kodin lähiympäristössä, jolloin niiden viihtyisyyden ja laadun merkitys on korostunut. Tulevaisuudessa väestön ikääntyessä monen on motorisista syistä hankalampi liikkua kauas kodin läheltä, joten tällöinkin on tärkeää, että lähiympäristö on helppokulkuinen, viihtyisä ja toimiva. Lähellä kotia on oltava helposti saavutettavia, luontohyötyjä tuottavia viheralueita.

Tiiviitkin kaupungit voidaan suunnitella miellyttäviksi sekä vehreiksi. Esimerkiksi katupuilla on kaupunkikuvan lisäksi monia myönteisiä vaikutuksia lähiympäristöön, kuten pienilmaston parantaminen ja alueen hulevesien hallinnan tehostaminen. Katupuiden lisäksi tarvitaan kuitenkin myös monimuotoisia viheralueita muodostamaan toimiva viheralueverkosto, joka tarjoaa niin rakennettuja kuin luonnonmukaisempiakin palveluita erilaisille käyttäjäryhmille.

Kaupunkien tiivistyessä ja kasvaessa tulee varmistaa, että jatkossakin säilyy riittävästi viihtyisää lähiympäristöä osana monimuotoista ja toiminnallista viheralueverkostoa, jossa on varattu helposti saavutettavaa tilaa kasvavalle asukasmäärälle, monipuolisille virkistystoiminnoille, ilmastonmuutokseen sopeutumiselle ja luonnon monimuotoisuudelle.

Katariina Peltola

maisema-arkkitehti, Helsinki

