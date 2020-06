Helsingin Sanomat

Metsien PEFC-sertifiointia ollaan uudistamassa. Sertifikaattiin on otettava mukaan avointen kylämaisemien suojelu. Muun muassa vanhoja metsiä, puustoisia perinnebiotooppeja ja soita varten on jo omat suojeluohjelmansa. Avoimeen kylämaisemaan kuuluvat niityt ja laidunalueet on luokiteltu uhanalaisiksi luontokohteiksi. Niiden säilyttämiseksi ei ole olemassa minkäänlaista järjestelmää.

Kotikyläni Valtimon Sivakkavaara on tästä hyvä esimerkki. Muualla asuvat maanomistajat metsittivät kapean kylätien varrella sijainneet peltonsa ja niittynsä kuusilla. Avoin kylämaisema muuttuu todella synkäksi metsän kasvaessa. Luonnon monimuotoisuus katoaa, kun monilajiset niityt ja laidunalueet istutetaan yhdelle puulajille, tehokasvatetaan apulannalla ja raivataan kaikki lehtipuiden vesat pois.

Kylämme on vanhaa pohjoiskarjalaista vaara-asutusaluetta. Niityt ja laidunmaat raivattiin tänne 300 vuotta sitten. Esi-isien kulttuuriperintö katoaa hetkessä. Miksi monet muut kylät sotien jälkeen raivattuine peltoineen ovat valtakunnallisesti arvokkaita maisemakyliä ja meidän kylä metsitettiin? Olivatko meidän niittymme ja laidunmaamme liian vanhoja suojeltaviksi?

Olisi laadittava Metso-ohjelman kaltainen maisemanhoitokorvausjärjestelmä, josta menetetyistä metsätuloista saisivat korvausta muutkin kuin maanviljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset. Metsälaki muuttui vuonna 2015. Se mahdollisti näkymien avaamisen ja säilyttämisen vapaaehtoisena luonnonhoitotoimenpiteenä. Moniko maanomistaja on tätä pykälää käyttänyt tai edes huomannut sen olemassaoloa?

Marjo-Riina Häkkinen

maaseutuyrittäjä, Valtimo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.