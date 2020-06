Helsingin Sanomat

Maksamisessa kortit ovat syrjäyttäneet käteisen rahan. Hyvä näin! Korttimaksamisen yhteyteen on yleisesti tuotu ”tippipakko”. Kun tarjoilija ojentaa asiakkaalle maksupäätteen pin-koodin lisäämistä varten, näyttöruudussa näkyy ehdotus juomarahan lisäämisestä. Tämän ruudun ohittaminen on mahdollista, mutta paine tipin jättämiseen on suuri.

Tippiruutua käyttämällä asiakas pannaan kiusallisen tilanteen eteen. Tippi ei ole täysin vapaaehtoinen. Tätäkin suurempi ongelma syntyy silloin, kun asiakas on esimerkiksi ulkomainen matkailija, joka ei tunne suomalaista järjestelmää ja tapaa. Epäselvät ohjeet ja maksupäätteen tippiruutu johtavat käytännössä siihen, että suuri osa matkailijoista antaa varmuuden vuoksi 10–15 prosentin tipin.

Emme ole kieltämässä tippiä tarjoilijoilta, mutta ravintoloitsijoiden ja alan etujärjestön tulisi ymmärtää, että ravintoloihin pikkuhiljaa ujuttautuva tippikulttuuri nostaa hintatasoa ja erityisesti hintamielikuvaa. Meillä ravintolahinnat ovat jo maailmanlaajuisesti verrattuna varsin kalliita. Ei ole syytä tukea sellaista kehitystä, joka kohottaa hintamielikuvaamme edelleen.

Suomi on sivistysvaltio. Ei ole syytä tukea tai rohkaista sellaisia käytäntöjä, jotka horjuttavat kuvaa Suomesta luotettavana ja turvallisena matkailumaana. Jos maksupäätteissä halutaan säilyttää mahdollisuus tipin antamiseen, se voidaan toteuttaa nykyistä laadukkaammin.

Kari Isola

Helsinki

Jouni K. Päivölä

Espoo

eläkkeellä olevia ravintoloitsijoita

