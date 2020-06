Helsingin Sanomat

Pelasta pörriäinen -kampanja on saanut paljon huomiota ja kiitosta. Hyvä näin, koska pölyttäjät ovat luonnolle ja ihmiselle elintärkeitä.

Samaan aikaan mainostetaan hyttysansoja, jotka jopa 4 000 neliömetrin alueelta houkuttelevat hyttyset kuolemaan. Televisiomainoksessa linnut laulavat mainoksen taustamusiikkina kauniisti. Se on irvokasta, sillä hyttyset ovat lintujen tärkeää ravintoa. On muitakin keinoja karkottaa hyttysiä: on hyttyskarkotteita ja hyttyssavuja. Niiden avulla selviää Suomen suvessa.

Annetaan linnuille ravintoa ja meille linnunlaulua.

Sari Stenroos

Hämeenlinna

