Helsingin Sanomat

Susanna Silander nosti esiin (HS Mielipide 13.6.) epäkohdan, johon tulisi puuttua. Suurten kaupunkien lukioihin on selvä hakupaine sekä kaupungin sisältä että lähialueilta. Samaan aikaan maakunnissa on lukioita, joihin houkutellaan opiskelijoita tarjoamalla erilaisia opintososiaalisia etuja.

Tilanne on vääristynyt. Ei ole oikein, että pääkaupunkiseudun tai muiden kasvukeskusten nuorilta odotetaan selvästi parempaa koulumenestystä lukioon pääsyyn kuin muualla asuvilta nuorilta. Kenenkään etu ei ole se, että 15-vuotiaan lukioon haluavan, 7,5:n keskiarvolla peruskoulun suorittaneen koulutie suljetaan pääkaupunkiseudulla.

Koulutuksen saatavuus on tärkeää kaikille. Mielekkään koulutuksen merkitys on nuorten tulevaisuudelle, työllistymiselle, toimeentulolle ja hyvinvoinnille aivan keskeinen.

Suomessa on laaja yhteisymmärrys siitä, että väestön koulutustasoa on nostettava ja koulutien tulee olla tasa-arvoisesti auki kaikille. Yksilöllisyys tulisi pystyä huomioimaan entistä paremmin suomalaisessa koulujärjestelmässä. Nykyinen järjestelmä ei ota riittävästi huomioon niitä opiskelijoita, joiden opiskeluinto herää peruskoulun loppuvaiheessa tai joilla peruskoulun päättövaiheessa elämäntilanteeseen on tullut haasteita, jotka ovat vaikeuttaneet opiskelua.

Suomalainen koulujärjestelmä on onneksi paljon armollisempi kuin monessa muussa maassa. Meillä on aikuislukiot ja avoimen yliopiston reitit, jotka voivat osaltaan tukea ja paikata niiden opiskelijoiden tavoitteita, joiden opiskelumotivaatio herää myöhemmin.

Kiihtyvä muuttoliike kasvukeskuksiin on ennakoitava nykyistä paremmin ja huomioitava lukiokoulutuksen tarjonnassa ja rahoituksessa, jotta emme syrjäytä ketään lukiosta vain sen perusteella, missä hän sattuu asumaan.

Eric Carver

asiantuntija (koulutus, työllisyys, ohjaus), Helsinki

Kalle Vihtari

opinto-ohjaaja, väitöskirjatutkija, Sipoo

