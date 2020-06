Helsingin Sanomat

Valtioneuvosto linjasi toukokuussa, että hallituksen epidemialaskelmien kaikki taustatiedot tulee julkaista noudattaen avoimen tieteen periaatteita. Lupauksesta huolimatta laskelmia laatineen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisema materiaali ei täytä edes tavanomaisia teknisen raportoinnin periaatteita, joilla laskelmat voitaisiin toisintaa.

Lähdekoodin sisältämien yksityiskohtien avoimuus on keskeistä päätöksenteon läpinäkyvyydelle. Viranomaisen toimivaltaan kuuluu vain sellaisten julkisuuden rajoitusten asettaminen, joita voidaan pitää perustuslaissa tarkoitetulla tavalla välttämättömänä.

THL:n kesäkuussa tekemä päätös epidemialaskelmien salaamisesta on suorassa ristiriidassa hallinnon julkisuusperiaatteen, valtioneuvoston avoimuuslinjauksen ja kansallisen avoimen tieteen julistuksen kanssa, jonka THL on itse allekirjoittanut.

Tuoreessa vastauksessaan Open Knowledge Finland ry:n tietopyyntöön THL on esittänyt, että lähdekoodin luovuttamisesta saattaisi aiheutua haittaa tutkimukselle.

Tiedeyhteisössä on kuitenkin laajalti katsottu, että avoimuus on osa vastuullista tiedettä. THL:n itse allekirjoittaman julistuksen lisäksi suurin osa tutkimusjulkaisuista ja tutkimusrahoittajista edellyttää lähdekoodin saatavuutta. THL on vedonnut myös siihen, että lähdekoodi on keskeneräinen luonnos eikä julkinen asiakirja.

Tietty julkisen raportin kuvaaja perustuu aina yksikäsitteisesti määritellyn ajanhetken versioon. Voidaanko keskeneräisen luonnoksen perusteella tehdä miljardiluokan päätöksiä?

Lähdekoodin avoin julkaiseminen on helppoa ja mahdollista vakiintuneiden käytäntöjen puitteissa. Epidemialaskelmia päätöksenteon tueksi ovat julkaisseet esimerkiksi Norjan terveysviranomaiset.

Kotimaiset tutkimuslaitoksetkin ovat sitoutuneet avoimen tieteen suosituksiin, ja THL voisi sopia mallien avoimesta julkaisemisesta yhteistyönä näiden kanssa. Tulevien mallitushankkeiden avoimuus voitaisiin varmistaa jo valmisteluvaiheessa. Tarvittaessa julkisuuslakia tulee tarkistaa lähdekoodin osalta.

Leo Lahti

akatemiatutkija, Turku

