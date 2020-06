Helsingin Sanomat

Vaikka pako maalta ruuhkakeskuksiin ja kaupungistuminen on jatkunut paikoin kiihtyvällä tahdilla, merkkejä kaipuusta rauhalliseen ja puhtaaseen maalaiselämään on silti ilmassa. Tämä on tullut esiin myös nyt koronavirusaikana. Se, onko sitten kyse suurten massojen ahtautumisen aiheuttamasta hetkellisestä rekyylistä vaiko pysyvämmästä muutoksesta asenteisiin, jäänee nähtäväksi.

Monet syrjäseutujen kunnat ja seutukeskukset ovat jo jonkin aikaa panneet roponsa likoon koettaessaan pyydystellä erilaisilla markkinointitempauksilla paluumuuttajia verkkoihinsa. Houkuttimina on ollut puhdasta luontoa ja ruuhkatonta elämänmenoa kohtalaisesti tarjottavine työllistymismahdollisuuksineen.

Tavoitteissa ei ole kuitenkaan kaikkialla onnistuttu halutulla tavalla. Tutkimusten mukaan maaseutumaisiin kuntiin on 2000-luvulla muuttanut noin 30 000 henkilöä vuosittain. Määrä on kasvanut tasaisesti. Suurin ryhmä ovat keski-ikäiset, joita on noin 60 prosenttia.

Kaupunkeihin muutetaan työn ja opiskelun perässä. Maallemuuton syyt ovat moninaisempia: halu palata synnyinseudulle opiskelun jälkeen tai halu hakea rauhallisempaa elinympäristöä, väljempää ja edullisempaa asumismuotoa.

Maallemuuttoa edistettäessä hyvä lähtökohta on tutkailla luovasti, millaisia tarpeita ja mahdollisuuksia maaseutu tarjoaa. Markkinointiin voisi olla hyvä liittää maaseudulla sijaitsevien vapaiden asuntojen ja tonttien aktiivista esittelyä.

Monillakaan tulijoista ei ole käsitystä maalla elämisen taidoista. Yhtenä hyvänä houkuttimena olisi näiden valmiuksien edistäminen koulutuksin ja verkostoin, jotka tarjoavat apuaan maalla asumisen moninaisiin askareisiin. Silloin kun kunnan rahkeet eivät riitä monien negatiivisten tilastojen rukkaamiseen, paikalliset kilpailuedut on haettava madaltamalla tulemisen kynnystä. Tämä tapahtuu panostamalla asumiseen, liikkumiseen ja palveluihin maaseutuympäristössä.

Myös kunta- ja maakuntakeskukset hyötyvät maallemuuton trendistä. Siksi kuntien tulisi ottaa asiassa koppi ja aktivoitua toteutuksen koordinoijina. Maaseudun valmisteluun alueellisen kehityksen vahvaksi mahdollistajaksi on olemassa EU:n ohjelmarahaa, jota kannattaa aktiivisesti hyödyntää.

Kari Luostarinen

Iisalmi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.