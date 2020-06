Helsingin Sanomat

Koronaviruskriisin alkaessa presidentti Sauli Niinistö kannusti meitä ottamaan fyysistä etäisyyttä ja henkistä läheisyyttä. Tarvitsemme kriisistä selviämiseen paitsi viranomaisohjeita myös ennen kaikkea moraaliin perustuvaa empaattista ajattelukykyä. Tämä aika myös rakentaa uudenlaista tapaa hahmottaa elämän merkityksellisyyttä ja ehkä luo pysyviä muutoksia yhteiseen arvoperustaan.

Koulutuksen tehtävänä on painottaa empaattista suhtautumista ja sivistyksen humaania näkökulmaa. Moraalin keskiössä on ottaa huomioon toisten hyvinvointi silloinkin, kun siitä ei ole välitöntä hyötyä itselle. Tämä vaatii erilaisuuden hyväksymistä ja kykyä nähdä arvokkaana myös ihmiset, jotka eivät ole itsensä kaltaisia. Moraali ja empatia vaativat täten uteliasta kiinnostusta kaikkia asioita, olentoja ja ilmiöitä kohtaan sekä valmiutta hylätä ennakkoon syntyneitä vahingollisia käsityksiä.

Empatia on tärkeä vastavoima minä-kulttuurin itsekkyydelle. Minä-kulttuuri on ollut esillä niin sosiaalisessa mediassa kuin viihdeohjelmissakin, joissa korostetaan ulkonäköä, nautintoa ja ihmissuhteiden kertakäyttöisyyttä kalastellen klikkauksia ja katselukertoja. Minä-kulttuurin tuote idealisoi itsensä, mistä seuraa mustavalkoista vastakkainasettelua: me hyvät vastaan muut huonot. Tällainen kulttuuri ilmentää erilaisia syrjinnän muotoja.

Kiire ja stressi ovat empatian pahimmat viholliset, sillä ne estävät pysähtymisen läsnä olevaan vuorovaikutukseen. Niin kutsuttu multitaskaaminen on tieteellisesti todettu mahdottomaksi, mutta silti kaiken aikaa yritämme jakaa huomiotamme. Aito kuunteleminen sen sijaan vaatii täyden keskittymisen. Kuinka usein huomaat, että keskustelukumppani kuuntelee vain juuri sen verran, että voi antaa nokkelan vastauksen?

Käytämme suuren osan ajastamme oman tietämättömyyden piilottelemiseen. Mitä jos voisimme olla avoimesti erehtyväisiä, siis inhimillisiä, ja silti tulla hyväksytyksi muiden silmissä? Ei tarvitsisi ylläpitää suojakuorta ja pysyä kannassa, vaikka huomaisi oppineensa uutta. Kun halu ymmärtää toista on vahvasti läsnä, yhteisön jäsenet kannattelevat toisiaan ja antavat tilaa kasvulle. Meillä jokaisella on tarve tulla kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi. Kun niin tapahtuu, puhkeamme kukkaan ja saamme koko potentiaalin käyttöön. Maailmassa, jossa minä-kulttuurin myötä kilpailu, oman edun tavoittelu ja manipulointi ovat läsnä, ei ole tilaa empatialle.

Elämme materiaalisessa yltäkylläisyydessä, mutta samalla olemme kääntäneet selän muille ihmisille ja luonnolle. Ehkäpä empatia on vastaus sekä sosiaalisiin, taloudellisiin että ekologisiin kriiseihimme. Koulutuksen tulee korostaa kokemusten jakamista sekä välittämistä. Ihan jokainen voi aloittaa siitä, että havainnoi seuraavassa vuorovaikutustilanteessa, kuunteleeko vastatakseen vai ymmärtääkseen.

Julia Petäjä

asiantuntija

Pia Ruuhi-Liimatainen

luokanopettaja, Niemisjärven koulu

koordinaattori

Kehittämiskeskus Opinkirjo

